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Почему стоит обзавестись сотейником

Новости. Экономика
07:00, 01 Февраля 2020
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Сотейник – это "приспособление", которое может стать отличным помощником для хозяйки на кухне.

Речь идёт о крайне практичной и функциональной утвари. Это своего рода альтернатива сковородке. Купить сотейник, по ссылке представлены качественные изделия от проверенных брендов.

Сотейник – это французское слово. В переводе оно означает "подскакивать или прыгать. Поскольку у сотейника высокие стенки, то повара часто подкидывают продукты. В этом случае можно не бояться за то, что они окажутся на полу. Сотейник также часто ассоциируют с низкой и массивной кастрюлей. Утварь представлена на рынке в широком многообразии форм, размеров и материалов изготовления.

В сотейнике можно приготовить всё что угодно. Представленное решение универсальное. Его можно использовать для работы на поверхности плиты или поместить в духовку. Главное, чтобы ручки сотейника имели способность сниматься.

К числу ключевых плюсов представленной утвари стоит отнести отличные вкусовые характеристики полученных блюд. Сотейник гарантирует равномерный нагрев. Именно поэтому можно исключить подгорания. Блюда готовятся в собственном соку. Они сохраняют свои полезные элементы и остаются сочными. Для приготовления в сотейнике даже не обязательно применять масло.

Утварь может похвастаться толстым антипригарным покрытием, состоящим из нескольких слоёв. Повредить такую "сковороду" будет непросто. Отсюда следует вывод, что прослужит она в долгосрочной перспективе. Кроме того, сотейник гарантирует быстрое приготовление блюд. Когда нужно приготовить что-то срочно, то такое решение подойдёт оптимально.

Сотейник – это крайне практичное и универсальное решение. За ним очень просто ухаживать. Неприхотливость на кухне очень важна. Он способен заменить и кастрюлю, и сковороду. Так получится высвободить немало места на полках. Дизайн очень продуманный: ручки удобные, крышка прозрачная и оборудована специальным отверстием для отхода пара. Некоторые модели оснащены термостатом. При помощи последнего можно успешно контролировать температуру.

Недостатков не так много, и они не существенные. Если правильно выбрать сотейник, то получится максимизировать эффект.

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