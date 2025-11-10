«Почему так дорого?»: житель Петрозаводска выставил на продажу 200-рублевую купюру за 222 миллиона рублей

Житель Петрозаводска разместил на популярной площадке объявлений о продаже двух банкнот по фантастическим ценам. За 200-рублевую купюру он просит 222 миллиона рублей, а за десятирублевую — более 30 миллионов.
Продавец объясняет столь высокую стоимость уникальностью серийных номеров банкнот. По его словам, 200-рублевая банкнота «Гранд Эффект — Отражение Императора» с номером АА 22222 2017 обладает «зеркальным шлейфом», который символически отражает год печати на Гознаке (2017).
Цена десятирублевой купюры в 30 041 945 рублей, как утверждается, напрямую связана с ее серийным номером ЬЗ 0041945. Продавец расшифровывает его как дату 30 апреля 1945 года, когда над Рейхстагом было водружено Знамя Победы.
Владелец настаивает на том, что такие банкноты являются единственными в мире и представляют собой не просто деньги, а уникальные исторические артефакты. Подобные объявления о продаже «коллекционных» банкнот с особыми номерами за огромные суммы периодически появляются на различных торговых площадках.
