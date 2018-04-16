Почему так и не началось строительство нового аэровокзала в Петрозаводске

Замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев приедет в Карелию, чтобы вместе с руководством республики решить судьбу проекта аэровокзала в аэропорту Петрозаводск.

В марте 2017 года деловая интернет-газета "Вести Карелии" писала, что уже с 1 апреля в аэропорту Петрозаводск планируется начать строительство современного пассажирского терминала (аэровокзала) на 300 пассажиров в час. Завершить строительство, по информации бывшего тогда руководителем республиканского госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виктора Дроздова, намеревались до конца прошлого года.

Прошел год с лишним, а к строительству нового аэровокзала, в рамках федеральной программы модернизации аэропорта Петрозаводск, пока даже не приступили. Более того, до сих пор продолжаются споры вокруг его проекта. Поясним, что на сегодняшний день уже существует проект, прошедший экспертизу в сентябре 2017 года. Выполнило его ООО "ЕвроГрупп" за 26,5 миллиона рублей. Деньги заплатили частные инвесторы, оказавшие помощь республике в связи с приближающимся ее столетием в 2020 году.

Однако новый руководитель министерства транспорта Карелии (бывшего госкомитета) Алексей Кайдалов полагает, что проект устарел, к нему имеется много вопросов в связи с различными нестыковками и несоответствиями.

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