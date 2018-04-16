Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
16:45, 16 Апреля 2018

Почему так и не началось строительство нового аэровокзала в Петрозаводске

По теме

Марциальные Воды потеряют статус поселения
16.04.18 16:27
Права на мотоцикл легко получить с "Престижем"
16.04.18 13:52
Савельев рассказал, с чего начнет работу на посту гендиректора Корпорации развития Карелии
16.04.18 13:03
Все новости
Загрузка...

Замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев приедет в Карелию, чтобы вместе с руководством республики решить судьбу проекта аэровокзала в аэропорту Петрозаводск.

В марте 2017 года деловая интернет-газета "Вести Карелии" писала, что уже с 1 апреля в аэропорту Петрозаводск планируется начать строительство современного пассажирского терминала (аэровокзала) на 300 пассажиров в час. Завершить строительство, по информации бывшего тогда руководителем республиканского госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виктора Дроздова, намеревались до конца прошлого года.

Прошел год с лишним, а к строительству нового аэровокзала, в рамках федеральной программы модернизации аэропорта Петрозаводск, пока даже не приступили. Более того, до сих пор продолжаются споры вокруг его проекта. Поясним, что на сегодняшний день уже существует проект, прошедший экспертизу в сентябре 2017 года. Выполнило его ООО "ЕвроГрупп" за 26,5 миллиона рублей. Деньги заплатили частные инвесторы, оказавшие помощь республике в связи с приближающимся ее столетием в 2020 году.

Однако новый руководитель министерства транспорта Карелии (бывшего госкомитета) Алексей Кайдалов полагает, что проект устарел, к нему имеется много вопросов в связи с различными нестыковками и несоответствиями.

Вот здесь – подробнее.

По теме

Марциальные Воды потеряют статус поселения
16.04.18 16:27
Права на мотоцикл легко получить с "Престижем"
16.04.18 13:52
Савельев рассказал, с чего начнет работу на посту гендиректора Корпорации развития Карелии
16.04.18 13:03
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-04-16 18:53:15
Как всё запущено! Прект у них устарел прошедший экспертизу в сентябре 2017г!!! Боятся ответственности!!! Как показывает практика,строить так и не научились!
йошкин кот
2018-04-16 18:50:59
потому как уже 3 раза осваивали деньги на строительство "международного"....пора космодром возводить - там масштабы больше
User
2018-04-16 17:01:23
Капсулу заложить забыли, вот и не началось. Новый руководитель это исправит.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2018, 13:16
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома
09.04.2018, 14:40
На Древлянке начали разбирать недостроенный спортивный комплекс
09.04.2018, 09:40
Эхо внешней политики России добирается до Карелии

Аналитика

Сегодня 10:45
Политкухня
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
В столице Карелии начался суд над политиком и журналистом Алексеем Гавриловым.   
Пять вопросов о "Долине зайцев" в Карелии
Сегодня 10:06
"Мы были открыты, нас никто не одергивал"
13.04.2018 11:14
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
10.04.2018 13:16
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:06
Без политики
Готовь "сани" к лету
Специалист ПКФ СЛОВО дает рекомендации по подготовке автомобиля к весенне-летнему сезону.
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи" 6
11.04.2018 12:47
Он переформатировался и никуда не делся 9
05.04.2018 10:41
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
02.04.2018 11:57
архив чтиво

Медиа

Телепроект “Заживем” на ТНТ-Онего
13.04.2018 12:03
все фото и видео

Опрос

Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»