"Новая жизнь". Почему так важна локация новостройки?

Проживание в комплексе "Новая жизнь" будет комфортным во всех отношениях.

Сегодня в Петрозаводске возводится 17 новостроек. У каждой - свои особенности. Первое на что обращает внимание покупатель - цена и планировка. Но, локация объекта также играет первоочередное значение.

Когда вы понимаете, что проводите большую часть дня на работе и в пробках, а рядом нет детского сада, а еще вам надо тратить время на то, чтобы добраться до магазина, театра, кафе - отношение к выбору новостройки резко меняется.

Поэтому вашего внимания заслуживает проект от «СФК» - жилой комплекс «Новая жизнь», который возводится в расширенном центре Петрозаводска.

Во-первых, это единственный, среди строящихся новостроек, малоэтажный проект (4 этажа) в данной локации с закрытой территорией и квартирами с террасами.

Во-вторых, дом возводится одним из старейших застройщиков в Карелии, что гарантирует своевременную сдачу объекта, качество материалов, инженерных сетей и долговечность дома.

И да, локация идеальна для тех, кто хочет все успевать:

- 5 минут пешком - авто и ж/д вокзалы, магазины;

- 5 минут пешком - Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.Балакирева;

- 8 минут пешком - Дом творчества детей и юношества №2;

- 10 минут пешком - ПетрГУ на пр.Ленина;

- 11 минут пешком - детские сады № 45,93,120; школы № 10,11,48;

- 15 минут на машине - Онежская набережная.

Вы сможете за 5 минут через железнодорожный мост оказаться на пл.Гагарина, откуда легко добраться до любого района города.

На этапе котлована находится 2-ой этап строительства - угловая секция дома. Здесь вы можете выбрать планировку от 1 до 3 комнат, а также варианты с террасами на первом этаже.

Предлагаем вам отправиться на виртуальную экскурсию по объекту и оценить - каким уютным будет дом и дворовая территория.

Успейте забронировать свою квартиру в жилом комплексе «Новая жизнь» - звоните 8 (8142) 44-55-55

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*Застройщик «Специализированный застройщик "Строительное предприятие №1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Новая жизнь»: многоквартирный жилой дом в г. Петрозаводск, ул. Фурманова. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик СП № 1». ОГРН1201000003808 / ИНН1001348160. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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