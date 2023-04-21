Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Парадные холлы будут встречать жильцов в домах нового района Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» (ФОТО, ВИДЕО)
15.06.2023 17:11

"Новая жизнь". Почему так важна локация новостройки?

Новости. Общество
09:00, 16 Июня 2023
фото: © СФК

Новости партнеров

Проживание в комплексе "Новая жизнь" будет комфортным во всех отношениях.

Сегодня в Петрозаводске возводится 17 новостроек. У каждой - свои особенности.  Первое на что обращает внимание покупатель - цена и планировка. Но, локация объекта также играет первоочередное значение.

Когда вы  понимаете, что проводите большую часть дня на работе и в пробках, а рядом нет детского сада, а еще вам надо тратить  время на то, чтобы добраться до магазина, театра, кафе - отношение к выбору новостройки резко меняется.

Поэтому вашего внимания заслуживает проект от «СФК» - жилой комплекс «Новая жизнь», который возводится в расширенном центре Петрозаводска.

Во-первых, это единственный, среди строящихся новостроек, малоэтажный проект (4 этажа) в данной локации с закрытой территорией и квартирами с террасами.

Во-вторых, дом возводится одним из старейших застройщиков в Карелии, что гарантирует своевременную сдачу объекта, качество материалов, инженерных сетей и долговечность дома.

И да, локация идеальна для тех, кто хочет все успевать:
- 5 минут пешком - авто и ж/д вокзалы, магазины;
- 5 минут пешком - Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.Балакирева;
- 8 минут пешком - Дом творчества детей и юношества №2;
- 10 минут пешком - ПетрГУ на пр.Ленина;
- 11 минут пешком - детские сады № 45,93,120; школы № 10,11,48;
- 15 минут на машине - Онежская набережная.

Вы сможете за 5 минут через железнодорожный мост оказаться на пл.Гагарина, откуда легко добраться до любого района города.

На этапе котлована находится 2-ой этап строительства - угловая секция дома. Здесь вы можете выбрать планировку от 1 до 3 комнат, а также варианты с террасами на первом этаже.

Предлагаем вам отправиться на виртуальную экскурсию по объекту и оценить - каким уютным будет дом и дворовая территория.

Успейте забронировать свою квартиру в жилом комплексе «Новая жизнь» - звоните 8 (8142) 44-55-55

--------------------------------------------------------------------

*Застройщик «Специализированный застройщик "Строительное предприятие №1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Новая жизнь»: многоквартирный жилой дом в г. Петрозаводск, ул. Фурманова. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик СП № 1». ОГРН1201000003808 / ИНН1001348160. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 

---------------------------------------------------------------

 Реклама / ООО «СФК» / ИНН1001097734

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2023, 09:03
Несколько тысяч российских автомобилистов оказались в Финляндии вне закона
10.06.2023, 17:20
Известного врача из Карелии насмерть сбил 18-летний спортсмен
14.06.2023, 07:00
«Окуни - монстры» водятся в озере в Карелии
12.06.2023, 11:00
Пенсии в России проиндексируют два раза за один год
14.06.2023, 07:45
Эксперт рассказал, что в ближайшее время будет с курсом доллара и евро
13.06.2023, 10:05
Синоптики рассказали, на сколько в Карелии задержится тепло

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Что портит Ваши красивые ноги?
10.05.2023 14:28
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.