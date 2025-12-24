Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?

За что сегодня платят собственники жилья, выбирая умные решения для своих многоквартирных домов.
Домофоны, видеокамеры, шлагбаумы уже давно являются неотъемлемой частью комфортной городской среды в Петрозаводске. Но с каждым годом системы, обеспечивающие безопасность многоквартирных домов и придомовой территории, становятся умнее. Они теперь позволяют управлять доступом во двор или в подъезд, находясь в любой точке мира.Помогают найти вандалов, разрисовавших лифт или поцарапавших автомобиль на парковке. Могут вести учет потребления коммунальных услуг и автоматически отправлять эти данные в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. И сегодня эти умные системы устанавливают не только в новостройках, но и во вторичном жилом фонде столицы Карелии.
