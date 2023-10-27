«Почему в 12 часов ночи ребенок не дома?» — жительницу Петрозаводска взволновала девочка на качелях

Жительница Ключевой наблюдала за девочкой, которая все время проводит во дворе, и недоумевала, почему о ребенке не беспокоятся родители.

Видео появилось в паблике «Ключевая | Новости района».

«Темно, но может кто узнает чадо свое по времени отсутствия», — написала жительница Ключевой.

Женщина уточнила, где это происходило: «Двор Гвардейская, 17».

«Денно и нощно девочка лет 14-15 качается на качелях. Мне не жалко, пожалуйста, качайся, НО РОДИТЕЛИ, где родители?! Мне интересно, почему в 12 часов ночи ребенок не дома?» — с тревогой сообщила петрозаводчанка.

«Забили? Или разрешают так прогуливаться допоздна? А потом не дай Бог: „Не видели ли? Выходила из дома в такой-то куртке…“» — написала пользовательница сети.

«Взрослые опасаются гулять поздно, а уж детей — держите дома», — добавила женщина.