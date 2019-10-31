Почему в Карелии не прижились идеи "зеленой" экономики?

Политики Северных Стран ищут оправдания перед протестующими школьниками, а в Карелии не замечают выгод "зеленой" экономики.

Вечером 29 октября в концертном зале Стокгольма вручили ежегодную премию Северного Совета в области защиты окружающей среды. В нынешнем году ее лауреатом ожидаемо стала шведская школьница Грета Тунберг, которая своими "забастовками за климат" подтолкнула к экологическим протестам молодежь во многих европейских странах.

Идею строительства в Карелии "зеленой" экономики, которая бы стала конкурентным преимуществом приграничного региона, высказывал карельский ученый Юрий Савельев. Однако, войдя в состав республиканского правительства, бывший директор Института экономики Карельского научного центра Российской академии наук так и не смог реализовать ни одной из своих "зеленых" идей.

Почему в Карелии нет "зеленой" экономики, читайте в материале Валерия Поташова.