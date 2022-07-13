Почему в Карелии так часто гибнут рыбаки?

На водоемах республики резко участились случаи гибели рыбаков, и в этом виноваты только они сами.

На днях поисковики из «Длинного берега» совместно с полицией доставляли на сушу тело одного из пропавших карельских рыбаков. 62-летний мужчина, отправившийся на рыбалку на Сямозеро, пропал, а затем его тело обнаружили москвичи. Добровольцы предполагают, что лодка рыбака могла перевернуться в тот момент, когда мужчина пытался извлечь леску из мотора.

Примерно в этот же отрезок времени стало известно о смерти еще одного 30-летнего рыбака, который прежде уехал на рыбалку из поселка Шуя и пропал. Живыми были обнаружены двое исчезнувших в Кондопожском районе рыбаков и один любитель рыбалки из Олонецкого района.

«У нас в этом году как никогда: с начала сезона — одни сплошные рыбаки. Мы вообще пешие, мы по воде никогда не искали. Но в этом году нам приходится выходить практически все время только на воду», — рассказала Светлана Белоконь из «Длинного берега».

Большинство трагедий с участием рыбаков идут примерно по одному сценарию. Любитель рыбалки не знакомится с тревожным прогнозом погоды или игнорирует его. Затем он выходит в акваторию, попадает в шторм и опрокидывается на лодке. Сам он в этот момент может быть пьян. В воде он оказывается без спасжилета, который мог бы дать ему шанс на спасение. Такие причины происшествий с участием рыбаков назвали в МЧС.

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