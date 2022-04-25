Почему в Китае не могут остановить новую волну коронавируса и к чему готовиться жителям России, рассказал эксперт

В Шанхае и Пекине уже введены жёсткие карантинные меры; когда эта волна доберется до России?

Резкий подъём заболеваемости ковидом в Китае в апреле 2022 года во многом объясняется недостаточной эффективностью применяемых там вакцин, уверен заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

- В Китае основная вакцина, которая применялась, — это инактивированная вакцина. Она, во-первых, даёт намного более слабый иммунитет, чем наш "Спутник", например, и чем МРНК-вакцины. Более того, этот иммунитет гораздо быстрее спадает, чем от векторных вакцин типа "Спутника", Astrazeneca и так далее. И поэтому Китай, который в основном вакцинировался прошлой осенью, пришёл к Олимпиаде уже с большим спадом иммунитета у людей. А прибывшие к ним на Олимпиаду завезли вариант "омикрон". И поэтому китайские граждане пострадали от "омикрона" очень сильно, — объяснил вирусолог в интервью Лайфу.

В Шанхае, Пекине и других городах КНР сейчас ситуация, которую можно себе представить только в стране с военным положением. В марте-апреле количество новых случаев заражения ковидом в Китае стало резко расти. По данным Университета Джонса Хопкинса, 15 апреля 2022 года был зафиксирован двукратный рост — более 54 тысяч новых случаев против 26 тысяч за предыдущие сутки. Сейчас количество заражённых в день колеблется на уровне 30-тысячной отметки.

Надо сказать, что большинство этих заражённых на самом деле бессимптомники. Это стало ясно после того, как в Шанхае и ещё нескольких городах ввели поголовное тестирование. И тем не менее власти предприняли меры, которые во всём мире признают беспрецедентными по своей жёсткости.

Китайскую вспышку связывают с распространением штамма "омикрон" и его ещё более заразной разновидности — так называемого "стелс-омикрона" (или "ковида-невидимки").

Между тем российский министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал высокой вероятность новой волны CoViD-19 в России. Он заявил, что всплеска заболевания можно ждать в конце мая и в июне. Вирусолог Сергей Нетёсов считает, что пока рано делать такие прогнозы. Он подчеркнул, что и "омикрон", и его "невидимый" собрат циркулируют в нашей стране уже давно.

Доктор биологических наук добавил, что по своей трансмиссивности (то есть по заразности) "омикрон" превзошёл все остальные штаммы, поэтому и количество смертей от него оказалось "довольно-таки велико". Вирусолог посетовал на низкий уровень вакцинации от ковида в России. Напомним, по состоянию на конец апреля 2022 года полностью привито от коронавируса немногим более 50% россиян.

Сергей Нетёсов заверил, что вакцины сильно снижают вероятность тяжёлого заболевания и смерти даже несмотря на то, что "омикрон" заметно отличается от исходного "уханьского" варианта коронавируса.