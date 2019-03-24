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Новости. Политика
12:00, 24 Марта 2019
фото: archive.government.ru

Почему в обществе снижается уровень поддержки губернаторов?

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Политолог Олег Реут рассуждает, зачем стране нужны губернаторы.

Чем занимается или должен заниматься этот сложный и проблемный институт власти? Вопрос о том, зачем нужны губернаторы, нетривиален по той причине, что губернаторы как красными флажками обложены самыми разными требованиями с самых разных сторон.

С одной стороны, есть формальные требования и функционал, который вытекает из Конституции, а затем уточнён десятками, если не сотнями федеральных законов по множеству самых разных вопросов. Это одна часть требований к губернатору, связанная с российским федерализмом и разграничением полномочий. Другая часть – это фактические компетенции института высшего должностного лица региона, которые, по сути, гораздо меньше, чем то, что заложено в Конституции и федеральных законах, по банальной причине бюджетных ограничений, в связи с которой губернатор не в состоянии реализовывать многие полномочия. Поэтому фактические полномочия начинают сводиться к некоторому минимуму, который в основном связан с социальной сферой, жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством. Кроме того, эти же самые сферы нужно каким-то образом делить с муниципальной властью. Не случайно губернаторы пытаются взять муниципальную власть под полный контроль, потому что иначе возникает своё функциональное раздвоение, например, в сфере ЖКХ, непосредственно внутри региона.

 Подробности - в материале "Столицы на Онего".

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