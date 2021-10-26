Почему в Петрозаводске не озабочены судьбой кинотеатра «Калевала», который может пойти под снос

Автор нашей постоянной рубрики «Как это было» Армас Машин вспоминает о значении кинотеатров и кино в жизни советских людей.

Как пишет Машин, здание кинотеатра «Калевала» могут снести после смены собственника, — об этом говорят в Петрозаводске. Судя по реакции горожан, они не сильно взволнованы судьбой легендарного кинотеатра. «Калевалу» давно знают по популярной кондитерской, а не по кино.

Сейчас кино показывают в современных кинозалах торгово-развлекательных центров, а нынешняя молодежь не представляет, чем были кинотеатры и кино для их сверстников полвека назад, в семидесятых. Тогда не было интернета, видеомагнитофоны были диковинной роскошью, а телевизоры во многих домах еще черно-белые. Вечером всей семьей собирались на кино по первой (из двух) программе. Что смотреть, решали на телевидении, вспоминает Армас Машин.

«Мы перешли в восьмой класс, когда в Петрозаводске ждали открытия нового кинотеатра. Каким он будет, мы толком не знали, но были уверены: самый большой и самый современный, и всем хотелось поскорее туда попасть. Торжественное открытие „Калевалы“ состоялось 5 октября 1978 года, накануне нового Дня Конституции СССР, который впервые отмечали 7 октября. На торжество в кинотеатр пригласили представителей общественности и тех, кто его строил», — пишет автор рубрики «Как это было».

Какие фильмы пользовались популярность, какие кинотеатры посещали петрозаводчане, читайте здесь.