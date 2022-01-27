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Почему в «цифровую эпоху» в 30 километрах от Петрозаводска нет сотовой связи и интернета?

Новости. Общество
15:20, 28 Января 2022
фото: © fishki.net

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Число населенных пунктов Карелии где нет интернета за последние 2 года сократилось на 80%.

Об этом говорят данные министерства транспорта и связи Карелии.

В начале 2020 года в республике насчитывалось 655 таких деревень и поселков, а сейчас осталось всего 204. Там постоянно живет 5,7 тыс. человек.

В целом, по подсчетам министерства, доступ к сети интернет имеют более 97% домохозяйств Карелии.

Но эти цифры выглядят красиво только на бумаге. В реальности, «интернетизация» многих населенных пунктов ограничивается подключением к интернету одного компьютера, установленного в сельской библиотеке.

Чтобы почувствовать на себе «цифровое неравенство» не обязательно жить в глухой деревне. Достаточно уехать в какой-нибудь дачный поселок, расположенный немного в стороне от федеральной автотрассы «Кола» или даже просто поехать по этой трассе на север — связи там нет на участках протяженностью сотни километров. Или еще можно сесть в поезд — мобильный телефон станет почти бесполезным через 30 минут после отправления из Петрозаводска.

Что собираются делать власти и бизнес, чтобы устранить «цифровое неравенство», читайте в статье «Иди ты…в цифру!»

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Комментарии

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кир
2022-01-28 17:15:59
Люди будут жить там, где работа есть - это недалекое будущее.
Экспeрд
2022-01-28 15:57:39
Пофиг. Успешные люди как я используют спутниковую связь
бюджет
2022-01-28 15:55:32
Зато у них никто ничего не отключит. Китайцы уже тренируются смартфоны блокировать. А если в морозы начнут котельные отрубать на инородных чипах? Можно воевать не заходя на территории, так что ракеты все ерунда.
Изя
2022-01-28 15:53:29
Шанделович в комментариях что говорит , редакция ???:)))
VladPTZ
2022-01-28 15:42:53
За городом телефон в большинстве случаем бесполезен.
Беня
2022-01-28 15:41:06
Сотовая базуха - очень дорога штука, ее не выгодно ставить туда, где мало абонентов. Она должна окупиться и ее заработать :)
Гость
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