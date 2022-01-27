Почему в «цифровую эпоху» в 30 километрах от Петрозаводска нет сотовой связи и интернета?

Число населенных пунктов Карелии где нет интернета за последние 2 года сократилось на 80%.

Об этом говорят данные министерства транспорта и связи Карелии.

В начале 2020 года в республике насчитывалось 655 таких деревень и поселков, а сейчас осталось всего 204. Там постоянно живет 5,7 тыс. человек.

В целом, по подсчетам министерства, доступ к сети интернет имеют более 97% домохозяйств Карелии.

Но эти цифры выглядят красиво только на бумаге. В реальности, «интернетизация» многих населенных пунктов ограничивается подключением к интернету одного компьютера, установленного в сельской библиотеке.

Чтобы почувствовать на себе «цифровое неравенство» не обязательно жить в глухой деревне. Достаточно уехать в какой-нибудь дачный поселок, расположенный немного в стороне от федеральной автотрассы «Кола» или даже просто поехать по этой трассе на север — связи там нет на участках протяженностью сотни километров. Или еще можно сесть в поезд — мобильный телефон станет почти бесполезным через 30 минут после отправления из Петрозаводска.

Что собираются делать власти и бизнес, чтобы устранить «цифровое неравенство», читайте в статье «Иди ты…в цифру!»