Почему в «цифровую эпоху» в 30 километрах от Петрозаводска нет сотовой связи и интернета?

Во многих деревнях и поселках Карелии тысячи жителей до сих пор не могут даже просто позвонить по мобильному телефону,

«У одних щи пустые, а у других жемчуг мелкий». Это поговорка полностью описывает неравномерность покрытия Карелии сотовой связью с доступом в интернет. Во многих деревнях и поселках тысячи жителей до сих пор не могут даже просто позвонить по мобильному телефону, в то время как в других населенных пунктах абоненты постоянно меняют сотовых операторов и смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах. Это и называется «цифровым неравенством», для устранения которого придумана целая федеральная программа с одноименным названием.

Если смотреть на официальные данные министерства транспорта и связи Карелии, то можно подумать, что достижение «цифрового равенства» уже не за горами. Всего за два года, число населенных пунктов республики, где нет интернета, сократилось на 80%. В начале 2020 года в Карелии насчитывалось 655 таких деревень и поселков, а сейчас осталось всего 204. Там постоянно живет 5,7 тыс. человек. В целом, по подсчетам министерства, доступ к сети интернет имеют более 97% домохозяйств Карелии.

Но эти цифры выглядят красиво только на бумаге. В реальности, «интернетизация» многих населенных пунктов ограничивается подключением к интернету одного компьютера, установленного в сельской библиотеке. А работает эта библиотека не каждый день — всего несколько часов в неделю. Даже если предположить, что деревенские жители как-то изучили азы компьютерной грамотности, без постоянной практики этих нескольких часов недостаточно даже для того, чтобы заплатить за услуги ЖКХ или подать документы через сайт Госуслуг, не говоря уже об остальных возможностях интернета.

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