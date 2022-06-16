Почему власти не могут остановить появление рисунков и надписей на стенах домов в Карелии?

За 5 месяцев в республике было зарегистрировано 5 правонарушений, подпадающих под статью Уголовного кодекса «вандализм».

Правоохранительные органы Карелии не имеют права привлекать к административной ответственности граждан, которые наносят рисунки и надписи на стены зданий и сооружений. За чистоту отвечают муниципальные власти, но они не справляются со своими обязанностями.

Почему вандалы остаются безнаказанными, и как справиться с этой проблемой, попытались разобраться участники заседания комитета по законности и правопорядку парламента Карелии.

На заседании были представлены данные МВД, согласно которым за 5 месяцев текущего года в республике было зарегистрировано 5 правонарушений, подпадающих под статью Уголовного кодекса «вандализм». Другие факты, которые квалифицируются как административные правонарушения, полиция тоже фиксировала, но такие материалы по закону направляются в муниципальные органы власти.

«Наружные наряды ориентируются ежедневно на выявление всех фактов по маршрутам патрулирования, чтобы реагировали. А регистрируемая информация о фактах вандализма и нанесения каких-то надписей на зданиях, сооружениях передается в муниципальные подразделения для рассмотрения и принятия решений», — пояснил представитель МВД.

По его словам, у полиции нет полномочий, чтобы составлять административные протоколы.

Подробнее читайте в материале «Вандалы могут спать спокойно».