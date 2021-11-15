Почему зарплату водителям троллейбусов в Петрозаводске собираются повышать за счет пассажиров?

ПМУП «Городской транспорт», которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, хочет поднять цены на проезд и мотивирует это тем, что у водителей слишком низкие зарплаты.

Этот вопрос обсуждается сейчас в администрации города и Петросовете, куда руководство предприятия направило пакет документов с обоснованием необходимости повышения стоимости проезда.

«Тариф не менялся с 2017 года. Цены постоянно растут на все. Тариф 25 рублей очень низкий. Надо его увеличить и это будет источник, который можно будет прямо направить на повышение зарплаты… Это должно быть не менее 5 тыс. рублей наличными и тогда она составит по третьему классу (квалификации водителей — прим. ред.) минимально 35 тыс. рублей в месяц. Есть второй и первый классы. Они будут получать больше», — пояснил директор ПМУП «Городской транспорт» Виктор Клещев.

Что получат пассажиры взамен на повышение стоимости проезда, читайте в статье «Мало денег, возьмем у народа».