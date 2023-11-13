Почетный гражданин Петрозаводска рассказал, кто сможет сделать жизнь горожан лучше

Аврам Склярский объяснил, кого из претендентов на пост главы карельской столицы он считает наилучшей кандидатурой.

Почетный гражданин Петрозаводска, почетный работник ЖКХ РФ Аврам Михайлович Склярский в преддверии выборов руководителя карельской столицы высказал свое мнение о том, каким должен быть глава города.

«Мы не раз видели, как люди, занимая кресло мэра, устраивали какую-то борьбу с республиканской властью. Это ни к чему хорошему не приводило. Строительство садиков, ремонты школ, благоустройство парков и скверов, ремонты дорог — этого и много другого можно добиться только в команде с республиканским правительством», — сказал Аврам Склярский.

По мнению патриарха сферы благоустройства Петрозаводска, среди кандидатов в мэры города есть человек, который в состоянии решить многие проблемы Петрозаводска.

«Инна Колыхматова уже давно работает в мэрии — была первым замом Владимира Любарского, который за долгое время был начинателем реальных дел в городе. Колыхматова в курсе всех этих дел и знает, как действовать. Инициатив очень много — город начал активно участвовать в национальных проектах по ремонту дорог и благоустройству, продолжается масштабная модернизация уличного освещения, уделяется внимание озеленению, строятся новые детские сады, в школах проходят долгожданные капремонты», — объяснил Аврам Склярский.

Почетный гражданин Петрозаводска рассказал, чем Инна Колыхматова отличается от других кандидатов и какая ее инициатива особенно важна для города. Подробнее об этом читайте в статье «Столицы на Онего».