Почетный знак Законодательного Собрания Карелии вручен Николаю Макарову

В преддверии празднования Дня строителя Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович вручил председателю Совета директоров компании «Карелстроймеханизация» Николаю Макарову Почетный знак Законодательного собрания республики.

В церемонии также приняли участие председатель парламентского Комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев и коллектив строительной компании.

Напомним, решение о награждении депутаты приняли на заседании Законодательного Собрания в июне.

— Николай Иванович посвятил свою жизнь служению республике, служению нашему Отечеству. Мы, законодатели, знаем его и как депутата, знаем его профессионализм, принципиальность и ответственность при принятии решений. Сегодня Николай Иванович возглавляет Консультативный совет при Законодательном Собрании, продолжает делиться своим опытом, и я ему за это благодарен, — сказал Элиссан Шандалович и поздравил коллектив компании с наступающим профессиональным праздником.

Председатель парламента отметил, что компания «КСМ», которую на протяжении многих лет возглавляет Николай Макаров, вносит значимый вклад в развитие Карелии. Это касается расселения аварийного фонда, строительства мостов, школ, детских садов, спортивных объектов и др.

Со словами поздравлений также обратился председатель Комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев. Парламентарий отметил, что руководителю «КСМ» удалось создать замечательный трудовой коллектив.

Парламентарии пожелали строителям крепкого здоровья, успешной реализации всех проектов и процветания.

— «КСМ старается активно участвовать в жизни республики. Это следует из нашей идеологии: мы строим жизнь. Учителя, врачи и строители — вот ранжир профессий, который существует в обществе, — сказал Николай Макаров.

Николай Иванович Макаров родился 12 июля 1950 года в городе Подпорожье Ленинградской области. С 1952 года проживает в Карелии. Окончил Петрозаводский строительный техникум, Ленинградский политологический институт, Академию экономики, управления и права (г. Москва). Трудовую деятельность начинал с должностей мастера и прораба строительного треста.

Компания «КСМ», которую Николай Макаров возглавил в начале 1990-х годов, является одной из крупнейших строительных организаций республики.

В настоящее время Николай Макаров занимает должность Председателя Совета директоров компании «Карелстроймеханизация». Имеет звания заслуженного строителя России, заслуженного работника строительного комплекса Республики Карелия, почетного строителя России, Человека года Республики Карелия — 2015, почетного гражданина города Петрозаводска и Республики Карелия.

Николай Макаров является сопредседателем Консультативного совета при Законодательном Собрании Карелии. Ранее он избирался депутатом парламента Карелии III и V созывов, занимал должности председателя Комитета по экономической политике и налогам, заместителя Председателя Законодательного Собрания республики.