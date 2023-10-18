Почин жителя Карелии, устроившего вытрезвитель для птиц, поддержали в Москве

С началом сезона птичьего алкоголизма жители столицы России обратились к опыту Карелии.

Удачный опыт жителя Карелии, устроившего на своем балконе «вытрезвитель» для птиц, заметили по всей России. Так, по крайней мере, пишут в паблике одного из районов Москвы «Подслушано в Люблино».

«В Москве начинается сезон птичьего алкоголизма. И волонтеры по всей России поддержали идею жителя Карелии», — написали в группе Вконтакте.

Ранее житель Костомукши организовал на своем балконе вытрезвитель для свиристелей. Захмелевших птиц, переевших ягоды рябины, он подобрал на улицах города. Мужчина отнес птиц на балкон и расположил их в коробках, чтобы они спокойно пришли в себя.