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Почта России извинилась перед жителями города в Карелии за нестабильную работу своего отделения

Новости. Общество
14:21, 15 Января 2022
фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК

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Представители Почты России прокомментировали ситуацию с работой отделения в Лахденпохье, куда местные жители не могут попасть.

Напомним, 11 января жители Лахденпохьи пожаловались, что в городе закрыто отделение, пенсионеры не могут получать выплаты. В минувшую пятницу местное отделение почты не смогло принять посетителей, поскольку сотрудник организации заразился коронавирусом.

«Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства в связи с изменением режима работы почтового отделения в Лахденпохье. К сожалению, двое из троих сотрудников отделения находятся на больничном. В конце прошлого года оператору действительно пришлось закрыть почтовое отделение на 1 час на время приема почтовых отправлений. Далее почтовое отделение оказывало услуги в штатном режиме. Сегодня третий сотрудник тоже заболел. Сейчас мы формируем мобильную группу, которая будет обслуживать население до выздоровления основных сотрудников.  Временно, возможны изменения графика работы почтового отделения, о новом графике мы сообщим дополнительно», - прокомментировали в пресс-службе Почты России.

В организации отметили, что большую часть почтовых услуг можно получить дистанционно, не посещая почтовое отделение.

«На сайте компании или в мобильном приложении можно оформить и оплатить посылки онлайн, оплатить коммунальные услуги, оформить подписку и многое другое. С помощью мобильного приложения можно быстро найти ближайшее отделение, узнать его актуальный график работы и часы особенной загруженности, чтобы правильно спланировать свой визит», - заявили представители Почты России.

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