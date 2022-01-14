Почта России извинилась перед жителями города в Карелии за нестабильную работу своего отделения

Представители Почты России прокомментировали ситуацию с работой отделения в Лахденпохье, куда местные жители не могут попасть.

Напомним, 11 января жители Лахденпохьи пожаловались, что в городе закрыто отделение, пенсионеры не могут получать выплаты. В минувшую пятницу местное отделение почты не смогло принять посетителей, поскольку сотрудник организации заразился коронавирусом.

«Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства в связи с изменением режима работы почтового отделения в Лахденпохье. К сожалению, двое из троих сотрудников отделения находятся на больничном. В конце прошлого года оператору действительно пришлось закрыть почтовое отделение на 1 час на время приема почтовых отправлений. Далее почтовое отделение оказывало услуги в штатном режиме. Сегодня третий сотрудник тоже заболел. Сейчас мы формируем мобильную группу, которая будет обслуживать население до выздоровления основных сотрудников. Временно, возможны изменения графика работы почтового отделения, о новом графике мы сообщим дополнительно», - прокомментировали в пресс-службе Почты России.

В организации отметили, что большую часть почтовых услуг можно получить дистанционно, не посещая почтовое отделение.

«На сайте компании или в мобильном приложении можно оформить и оплатить посылки онлайн, оплатить коммунальные услуги, оформить подписку и многое другое. С помощью мобильного приложения можно быстро найти ближайшее отделение, узнать его актуальный график работы и часы особенной загруженности, чтобы правильно спланировать свой визит», - заявили представители Почты России.