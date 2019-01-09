"Почта России" начала брать пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах

"Почта России" начала удаленно взимать пошлины на покупки россиян в зарубежных онлайн-магазинах в рамках пилотного проекта, который стартовал с 9 января.

По приказу Минфина, "Почта России" стала пока единственным уполномоченным оператором, который имеет право совершать таможенные операции от имени покупателя с товарами, которые куплены для личного пользования.

Организация будет направлять в Федеральную таможенную службу персональные данные покупателя, общий вес и стоимость товаров, приобретенных в течение месяца.

В пресс-службе "Почты России" не объяснили, какие магазины будут с ними сотрудничать, но рассчитывают, что со временем к проекту присоединятся все крупнейшие игроки рынка, пишет "Сноб".

С 1 января 2019 года покупки стоимостью дороже 500 евро в месяц и весом более 31 килограмма облагаются пошлиной. В таком случае покупатель обязан заплатить 30 процентов от стоимости товара, но не менее четырех евро за каждый килограмм, превысивший лимит. С 2020 года порог сбора будет снижен до 200 евро, но его станут применять к каждой отдельной посылке.