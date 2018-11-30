"Почта России" откроет в своих отделениях 2 тысячи торговых точек "Магнита"

"Почта России" в 2019 году откроет 2 тысячи точек продаж продуктовой сети "Магнит" в своих почтовых отделениях.

Ранее "Магнит" и "Почта России" подписали соглашение, в рамках которого ритейлер запустил розничную продажу своих товаров в отделениях "Почты России". Также компании запустили логистический проект по совместной дозагрузке транспортных средств.

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