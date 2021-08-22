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Почта России пообещала не оставить жителей отдаленных деревень Карелии без почтовых услуг

Новости. Общество
14:21, 23 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Донат Сорокин

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Почта России ответила на обращение жителей Пудожского района, требующих остановить оптимизацию почтовых отделений в отдаленных поселках и деревнях.

Напомним, в редакцию «Столицы на Онего» обратились жители Кривецкого поселения Пудожского района. Они обеспокоены оптимизацией почтовых отделений. В поселке Приречный отделение уже закрыто, в деревне Усть-Река это произойдет в течение года. По мнению жителей Пудожского района, оптимизация Почты приведет к задержкам выплаты пенсий.

В Почте России считают, что у пудожан нет оснований для беспокойства.

«Почта России ежемесячно согласовывает график выплат с территориальным управлением Пенсионного фонда в Карелии с учетом режимов работы почтовых отделений. Если день выплат пенсий и пособий клиента приходится на дату, когда почтовое отделение не работает — выплаты будут осуществляться заранее. Мы ни в коем случае не оставим наших клиентов без почтовых услуг. Действительно, нам пришлось изменить формат обслуживания жителей п. Приречный и д. Усть-Река», — прокомментировали обращение в пресс-службе АО «Почта России».

По информации организации, в поселке Приречный все почтовые услуги по отправке писем, посылок, оплате коммунальных услуг, штрафов, госпошлин, а также доставку пенсий и социальных пособий осуществляют сотрудники мобильной группы почтамта. В августе оператор почтовой связи приезжает в поселок по пятницам, с 13:45 до 15:45. Пенсии и социальные пособия выплачиваются в этот день. Если день выплат клиента выпадает на промежуток, когда почтовая машина с оператором не приезжает, то выплата производится заранее, чтобы не нарушить график, установленный Пенсионным фондом. С 1 сентября режим работы мобильной группы изменится: оператор почтовой связи будет приезжать по четвергам с 11:00 до 13:00. Все изменения графика работы Почты в поселке Приречный согласованы с администрацией района, уточнили в пресс-службе.

«Мы продолжаем укомплектовывать штат отделения. Объявления об имеющейся вакансии начальника почтового отделения размещены в средствах массовой информации и в отделениях Почты, отдел кадров и руководство почтамта работают в постоянном контакте со службой занятости и администрацией района. Как только персонал будет набран, отделение вернется к постоянному графику», — заверили в Почте России.

При этом в деревне Усть-Река формат обслуживания изменен в связи с отпуском сотрудника. До 6 сентября почтовое отделение открыто по пятницам, с 10:00 до 16:20 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), на доставочном участке почтальон работает с 14:00 до 16:00.

С 7 сентября почтовое отделение будет работать в обычном режиме по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 16:20 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). Сейчас все почтовые услуги доступны населению в полном объеме, почтальон готов оказать их на дому, отметили в пресс-службе Почты России.

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Комментарии

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