Почти 10 тысяч пешеходов оштрафовала дорожная полиция Карелии в 2022 году

В прошлом году в 47 ДТП, которые произошли из-за нарушения правил со стороны пешеходов, погибли четыре человека.

В 2022 году инспекторы ДПС Карелии привлекли к ответственности почти 10 тысяч пешеходов, нарушавших правила дорожного движения.



В 47 ДТП, которые произошли из-за нарушения правил со стороны пешеходов, пострадали 47 человек, четверо погибли, сообщили в региональной ГИБДД.



Сегодня, 19 января, в Кондопоге 46-летний мужчина перешел дорогу в прямой зоне видимости пешеходного перехода. С ним побеседовали и привлекли к административной ответственности.



Госавтоинспекция призывает пеших участников движения не создавать аварийных ситуаций, переходить дорогу в установленных местах, а перед началом движения - убедиться в безопасности.