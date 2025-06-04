Почти 100 аварийных деревьев уберут в двух поселках Муезерского района

Работы стартуют благодаря республиканскому проекту поддержки местных инициатив.

Этим летом в поселках Ругозеро и Эндозеро Муезерского района уберут опасные деревья. Преимущественно это сухие тополя и березы, которые вызывали опасения местных жителей. Сделают это в рамках республиканского проекта поддержки местных инициатив, итоги которого стали известны на прошлой неделе.

– Мы очень довольны тем, что наш голос был услышан в столице. Спасибо всем, кто обращал внимание на опасные деревья и помогал рассказать о нашей проблеме. Слава богу, все решается общими усилиям, — рассказал руководитель местного предприятия «Экспресс» Владимир Волков.

Владимир отметил, что деревья начинают осыпаться и пообещал оказать инициативе необходимую поддержку. По его словам, убрать сухостой нужно как для безопасности, так и для бесперебойного электроснабжения в поселках. Сейчас вместе с инициативной группой местных жителей составлена карта опасных деревьев. В Ругозеро и Эндозеро их намерены убрать 95 штук.

На работы из бюджета республики выделены 2,3 миллиона рублей. Также около 270 тысяч направит поселение, еще 100 тысяч — спонсорская поддержка. Консолидированные средства позволят не только удалить, но и утилизировать опасные деревья. В настоящий момент местная администрация уже ищет подрядчика, который проведет работы.

Напомним, что всего в республике будут реализованы 64 проекта-победителя программы поддержки местных инициатив. На эти цели из бюджета Карелии будут выделены около 100 миллионов рублей. В целом, за десять лет работы программы в регионе были реализованы 654 общественных проекта.