Почти 100 дзюдоистов собрали соревнования в Петрозаводске

В столице Карелии прошел клубный турнир по дзюдо "Белая вьюга" на кубок Отдельческого казачьего общества республики.

Мероприятие, которое прошло 17 февраля в ФОКе на Ключевой, было посвящено 100-летию образования Вооруженных сил России и Дню защитника Отечества. В нем участвовали дзюдоисты 2000 года рождения и младше.

"Турнир собрал почти всю Карелию. Подъехали дзюдоисты с Костомукши, Сортавалы, Медвежьегорска, Эссойлы и Чалны. Петрозаводские клубы также выставили своих воспитанников", - рассказал организатор соревнований, руководитель спортивного клуба "Апрель 2000" Леонид Лукьянов.

По его словам, в борьбу вступили 90 участников. Схватки проходили на двух татами в трех возрастных группах. Общая продолжительность турнира "Белая вьюга" составило всего три часа, что говорит о слаженной и грамотной организации мероприятия, отметили представители команд-участников.

Победители и призеры определились в 18 весовых категориях и были награждены оригинальными грамотами казачества и памятными медалями. Первое место в командном зачете досталось команде клуба "Чемпион", второе - у спортивного клуба "Апрель 2000", третье место досталось дружной команде поселка Эссойла, которую тренирует Василий Мяттонен.

Организаторы соревнований, отдельское казачье общество Карелии и спортивный клуб "Сечь" благодарят власти Карелии за предоставление зала ФОКа на Ключевой для проведения соревнований. Большую работу и помощь в подготовке и проведении турнира проделали и казаки Карелии во главе с атаманом-полковником Олегом Митягиным.