Почти 12 км изношенных коммуникаций поменяют в крупном районе Петрозаводска

До конца 2023 года в Октябрьском районе Петрозаводска поменяют 11,6 км изношенных водопроводных и канализационных труб.

В Петрозаводске стартовал первый этап комплексного развития Октябрьского района — замена инженерных сетей. До конца 2023 года в этом районе поменяют изношенные водопроводные и канализационные трубы, всего - 11,6 километра.



7,1 километра — это водопровод, остальное канализация. А именно: будет проложен новый водопровод на Октябрьском проспекте, на участке от улицы Московской до Мелентьевой; реконструированы разводящие сети водопровода по улице Советской, от Московской до Мелентьевой, а также по улицам Лисицыной, Краснофлотской и Бесовецкой. Кроме того, подрядчик заменит водовод на улице Московской, на отрезке Советская — Октябрьский проспект. По канализации: рабочие заменят сеть на улице Московской; реконструируют систему водоотведения на Краснофлотской улице — от Октябрьского проспекта в сторону набережной Варкауса; на улице Мелентьевой, в том же направлении.



Подробнее читайте в статье «Модернизация и развитие: как изменится Октябрьский район Петрозаводска».





