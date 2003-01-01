Реклама на сайте
Почти 140 тысяч рублей выманили мнимые сотрудники маркетплейса у жительницы Карелии
Сегодня 13:40
Аферисты похитили у женщины крупную сумму денег, предложив несложную работу на известной онлайн-платформе.

фото: © Столица на Онего

52-летняя жительница Карелии перевела мошенникам 137 тысяч рублей, согласившись на их предложение о подработке на известном маркетплейсе, сообщили в МВД по республике.

— Сначала гражданка выполнила тестовое задание — проставила «лайки» на пять различных товаров и за нехитрые действия получила 300 рублей. На следующий день в чате появилась новая порция заданий: четыре из них — проставить «лайки», пятое — перевести определённую денежную сумму на счёт незнакомой женщины. Когда она всё сделала, работодатели рассказали, как создать «торговый счёт» онлайн, — рассказали в ведомстве.

Следуя указаниям аферистов, заявительница начала выводить средства с указанного счёта, после чего ей на карту действительно поступили несколько тысяч рублей. Однако в следующий раз попытка получить прибыль не увенчалась успехом — произошла ошибка.

— Женщине пояснили, что нужно снова перечислить деньги на чужую банковскую карту. Следуя инструкциям, она осуществила несколько переводов на различные счета физических лиц на общую сумму 137 000 рублей, но новых денежных поступлений уже не было, — отметили в МВД.

Теперь в отношении киберпреступников возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее мы писали, что 23-летняя петрозаводчанка стала жертвой злоумышленников, когда нашла подработку в интернете. Девушка обратилась в полицию после того, как преступники похитили с ее банковской карты 10 500 рублей.

