Почти 1,5 км сетей водоснабжения и канализации построил водоканал на Октябрьском проспекте

В феврале АО «ПКС-Водоканал» продолжило реконструкцию сетей в центре Октябрьского проспекта.

К активной реализации проекта компания приступила в 2023 году и за первые два месяца года при участии подрядной организации ООО «УМР КСМ» проложила 960 м водоснабжения и 521 м канализации.

Для монтажа коммуникаций компания по-прежнему использует методы, позволяющие уменьшить ограничения для пешеходов и автолюбителей. Один из таких актуальных подходов – технология горизонтально-направленного бурения (ГНБ). В условиях плотной застройки в Петрозаводске она уже не раз позволяла «ПКС-Водоканал» реконструировать сеть без подготовки траншей, а значит и без масштабного перекрытия автомобильного движения, повреждений дорожного полотна и зеленых насаждений.

Так, к концу февраля на оживленных участках Октябрьского района, в том числе от детской поликлиники на Октябрьском проспекте и до ул. Краснофлотская, с помощью ГНБ специалисты проложили 700 м водопровода. Эту же технологию используют для строительства сетей в жилом секторе на ул. Бесовецкая. Изначально в этой локации строители рассматривали применение открытого метода с проведением земляных работ. Но, учитывая хорошее состояние грунта, изменили техническое решение в пользу ГНБ и отказались от полного перекрытия движения, минимизировав шум вблизи детского сада и жилых домов.

Также строители продолжили работы на водопроводе в районе ул. Советская, где на участке ул. Мелентьевой–ул. Московская проложили около 300 м коммуникаций. Одновременно с этим на ул. Мелентьевой реконструируют канализацию.

О сложностях работы на этом участке рассказывает заместитель технического директора по развитию и инвестициям АО «ПКС-Водоканал» Арсений Анохов: «Реконструкция канализации проходит в зоне действующего коллектора. Для того, чтобы избежать излива стоков, подрядчик по мере необходимости отключает отдельные участки коллектора и осуществляет перекачку нечистот. Помимо этого, в некоторых случаях проводит укрепление траншей, в том числе в местах установки опор уличного освещения. Несмотря на то, что эти процессы усложняют работу бригад, они не смещают общие сроки строительства».

В марте «ПКС-Водоканал» и «УМР-КСМ» в плановом режиме продолжают реализацию действующих проектов на Октябрьском проспекте. Помимо этого, завершают подготовку к работам на канализации по ул. Варламова, где в середине весны строителям предстоит начать реконструкцию почти 4 км сетей.