Почти 160 студентов обратились в Минобрнауки РФ с просьбой о переводе из зарубежных вузов

Большинство обращений от граждан РФ зарегистрировано из Чехии, Германии и Польши.

Почти 160 российских студентов из зарубежных вузов обратились в Минобрнауки РФ с вопросами о переводе в отечественные университеты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«По данным на 9 марта 2022 года в Минобрнауки России, обратились 157 человек с вопросами о переводе из зарубежных вузов в Россию. Большинство обращений студентов зарегистрировано из Чехии, Германии, Польши. Также обращения поступают из Австрии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Великобритании, США, Канады, Испании, Латвии, Словакии, Италии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обратившиеся студенты обучаются на разных факультетах, среди которых: экономический, экономика и строительство, медицинская химия, лечебное дело, информационные технологии, гостиничное дело, право, журналистика, экология, философия, менеджмент, юриспруденция, русский язык и литература, математика и информационные технологии и другие.

Ранее Минобрнауки России объявило, что все граждане РФ, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать на родину и продолжить обучение в ведущих университетах страны. С порядком перевода можно ознакомиться на сайте министерства. Также организована горячая линия по предоставлению консультаций студентам, желающим продолжить обучение в российских вузах. Консультацию по всем вопросам можно получить по телефонам: 8-495-547-13-66 (доб. 7224), 8-495-547-13-66 (доб. 7225).

Как сообщила в субботу пресс-служба Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), в вуз, по данным на 11 марта, поступило 130 обращений с вопросами о переводе от российских студентов, которые обучались за рубежом и оказались в затруднительном положении, при этом 47 заявок на перевод уже оформляется. Большинство обращений зарегистрировано из Чехии, США, Великобритании и Польши. НИУ ВШЭ может принять студентов либо на бюджетные места, либо на места за счет средств университета. Каждое заявление рассматривается индивидуально.

Ранее в Финляндии сообщили о замораживании сотрудничества с Россией в сфере высшего образования.