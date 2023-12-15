Почти 2 миллиона рублей придется заплатить жителям Петрозаводска, уклонившимся от уплаты штрафов

В МВД республики рассказали о наказании уклоняющихся от уплаты штрафов нарушителей.

Полиция Петрозаводска с 4 по 8 декабря проводила профилактические мероприятия с лицами, уклоняющимися от уплаты штрафов.

За это время было взыскано без малого 200 тысяч рублей у 32 нарушителей, не оплативших штрафы в срок.

Всего за 11 месяцев 2023 года полицейские Петрозаводска составили более 1 100 дел об административных нарушениях за неуплату штрафа в срок. Было вынесено более 3 700 постановлений о наложении штрафа на общую сумму без малого 2 миллиона рублей.