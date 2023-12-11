Почти 2 тысячи случаев риска развития онкологии нашли у жителей Карелии в ходе диспансеризации

Глава Минздрава Карелии рассказал, в каких районах республики в нынешнем году лучше всего справились с диспансеризацией населения.

Предварительную статистику по диспансеризации населения Карелии за 2023 год представил на своей странице министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Так, выяснилось, что лидерами по проведенной диспаризации стали Суоярвская, Калевальская ЦРБ и Толвуйская врачебная амбулатория. Лишь эти медучреждения вместе с Лоухской ЦРБ уже перевыполнили годовой план. Всего в Карелии диспансеризацию должны пройти более 206 тысяч человек.

«По результатам диспансеризации и профилактических медицинских осмотров впервые выявлено 79533 случая риска развития хронических неинфекционных заболеваний, 53695 случаев болезней системы кровообращения, 7876 случаев — сахарного диабета, 4316 случая — органов дыхания, 1982 случая — злокачественных новообразований», — написал Михаил Охлопков, ещё раз призвав жителей Карелии ответственно относиться в здоровью и не пропускать диспансеризацию.