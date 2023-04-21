Почти 2 тысячи водителей в Карелии рискуют лишиться прав из-за одного опасного маневра

Более 1800 водителей в республике привлекли к ответственности за нарушение ПДД, сообщают автоинспекторы Карелии.
С начала года за несоблюдение правил обгона свыше 1800 водителей в Карелии были привлечены к ответственности, по данным республиканской Госавтоинспекции.
Грубое нарушение грозит виновникам штрафом в 5 тысяч рублей или даже лишением водительских прав.
Автоинспекторы напоминают, что обгон несет риск для всех участников движения, а также призывает водителей не совершать маневр в местах, запрещенных правилами дорожного движения.
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