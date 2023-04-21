Почти 2 тысячи водителей в Карелии рискуют лишиться прав из-за одного опасного маневра

Более 1800 водителей в республике привлекли к ответственности за нарушение ПДД, сообщают автоинспекторы Карелии.

С начала года за несоблюдение правил обгона свыше 1800 водителей в Карелии были привлечены к ответственности, по данным республиканской Госавтоинспекции.

Грубое нарушение грозит виновникам штрафом в 5 тысяч рублей или даже лишением водительских прав.

Автоинспекторы напоминают, что обгон несет риск для всех участников движения, а также призывает водителей не совершать маневр в местах, запрещенных правилами дорожного движения.