Почти 20 тысяч звонков поступило на горячую линию 122 в Карелии

На линии продолжает функционировать сервис «Электронная регистратура».

С начала года на горячую линию 122 в Карелии поступило 19 905 звонков, сообщил в своем телеграм-канале глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По его словам, обращения касались различных вопросов, включая вакцинацию, диспансеризацию, лекарственное обеспечение, режима работы медицинских организаций.



В период сезонного роста заболеваемости вирусными инфекциями у администраторов службы 122 можно уточнить информацию о работе красных зон в поликлиниках, подчеркнул министр здравоохранения региона.



На линии 122 продолжает функционировать сервис «Электронная регистратура». Эта услуга доступна для пациентов, прикрепленных к городским поликлиникам Петрозаводска. Администраторы службы готовы принять вызовы врача на дом и записать пациентов на прием к терапевту, хирургу и другим специалистам

— рассказал Михаил Охлопков.