Почти 200 образовательных организаций в Карелии получили ноутбуки, проекторы и видеокамеры

Оборудование для внедрения цифровой среды получили благодаря нацпроекту.

Как рассказали в паблике Минобразования и спорта Карелии 12 сентября, 194 образовательные организации получили оборудование для внедрения цифровой образовательной среды — ноутбуки, проекторы и видеокамеры.



Как отметили в источнике, улучшать учебную базу с 2019 года помогает нацпроект «Образование». В этом году новинки получили четыре школы в Петрозаводске, Кеми, поселке Деревянка и Кондопоге.



Современные ноутбуки, интерактивные комплексы, УКФ-проекторы, телевизоры, видеокамеры позволяют удобно организовать различные формы занятий, учитывая индивидуальные особенности школьников.

Ключевая идея проекта внедрения цифровой образовательной среды (ЦОС) — создание современной и безопасной обстановки, которая обеспечит высокое качество и доступность образования всех видов и уровне, отметили в сообществе.



Внедрение ЦОС в образовательные организации Карелии началось еще в 2019 году. В 2023 году в рамках проекта необходимым оборудованием оснастили 4 общеобразовательные школы: № 55 в Петрозаводске, № 1 в Кеми, Кондопожскую школу № 7 и Деревянкскую школу № 5. Вся техника уже установлена и готова к использованию.



«Почти за пять лет действия нацпроекта новое учебное оборудование для школ получил каждый район Карелии», — написали в паблике.