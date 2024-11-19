Почти 200 сайтов заблокируют в Карелии за незаконную продажу препаратов для животных

Ветеринарные препараты продавали без лицензии.

Лекарствами для животных торговали на 212 интернет-страницах в Карелии. Из этого числа 182 ресурса реализовывали ветеринарные препараты без лицензии, сообщил Россельхознадзор Карелии.

Продавцы предлагали товары, которые не прошли государственную регистрацию на территории Таможенного союза, а значит нарушали российское законодательство, отметили в ведомстве. Для блокировки сайтов информацию передали в Роскомнадзор.

Ранее мы писали о том, что в Карелии собрались частично остановить работу фермы, где обнаружили трупы животных.