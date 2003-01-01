РЕКЛАМА
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35 Статьи
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00 Статьи
Почти 30 карельских рек очистят от загрязнений

14:41

Стая волков вышла к жителям посёлка под Петрозаводском

13:23

Карельский Дед Мороз принял участие в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

11:56

Между Россией и Малайзией планируют запустить прямое авиасообщение

10:45

Несовершеннолетние вандалы из Питкяранты оборвали гирлянды в заводском сквере

09:34

Биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях

08:59

Названа Молодежная столица России в 2026 году

08:02

Умер актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

00:10

Артур Парфенчиков и Владислав Третьяк открыли обновленную хоккейную коробку в Питкяранте

19:00

Плюсовая температура: прогноз погоды на 21 декабря

18:00

Ночью автомобиль врезался в опору ЛЭП в Петрозаводске

17:00

«Все должно выстраиваться вокруг семьи»: Шандалович назвал главные темы Прямой линии с президентом

16:01

В доме престарелых в Подмосковье в результате отравления погибли три человека и около 30 пострадали

15:30

Кони и винтаж: в Петрозаводске открылась новогодняя арт-барахолка «Винтажный цех»

14:18

«Маяк» из Карелии участвует в конкурсе лучших въездных стел России

13:30

В Карелии сохранят часть железнодорожных маршрутов, от которых планировалось отказаться

12:21

Карелия вошла в тройку лидеров в России по спросу на аренду автомобилей

11:29

Опубликованы фото и видео с места жесткой массовой аварии под Петрозаводском

10:42

Под Петрозаводском утром произошло страшное массовое ДТП

10:18

Опубликовано расписание петрозаводского автовокзала на новогодних каникулах

09:58

Мошенники обманули жителей трех районов Карелии на 2 миллиона рублей

09:31

Приполярную чайку заметили в Беломорском районе

09:00

Карельская лыжница в призерах на всероссийских соревнованиях среди юниоров

08:30

После пожара семья из Петрозаводска просит о помощи

08:00

Кольцо Наполеона похищено из его последней штаб-квартиры в Бельгии

00:10
Почти 30 карельских рек очистят от загрязнений
Сегодня 14:41 Природа
В Петросовете рассказали о ходе работ по комплексной очистке водоёмов Карелии.

фото: © Столица на Онего

Акватории 27 карельских рек очистят от загрязнений в рамках федерального проекта «Вода России», сообщила председатель Петросовета Надежда Дрейзис в своём телеграм-канале.

— За последние годы была проведена расчистка рек Вилги и Неглинки. Сейчас продолжаются работы по ремонту плотины на реке Лососинке и комплекса сооружений инженерной защиты посёлка Калевала. В ближайшие годы планируются работы по расчистке на реках Орзеге, Лососинке, Шуе, Чёрной, Кеми и второй этап работ на Неглинке, — рассказала она.

По словам главы Совета депутатов, в будущем критерии отбора на строительство новых водоочистных сооружений могут быть изменены.

Ранее мы писали, что петрозаводчанин Вадим Гужиев самостоятельно обнаружил источник загрязнения реки Лососинки, поверхность которой покрылась пятнами от нефтепродуктов.

