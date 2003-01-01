Почти 30 карельских рек очистят от загрязнений

В Петросовете рассказали о ходе работ по комплексной очистке водоёмов Карелии.

Акватории 27 карельских рек очистят от загрязнений в рамках федерального проекта «Вода России», сообщила председатель Петросовета Надежда Дрейзис в своём телеграм-канале.

— За последние годы была проведена расчистка рек Вилги и Неглинки. Сейчас продолжаются работы по ремонту плотины на реке Лососинке и комплекса сооружений инженерной защиты посёлка Калевала. В ближайшие годы планируются работы по расчистке на реках Орзеге, Лососинке, Шуе, Чёрной, Кеми и второй этап работ на Неглинке, — рассказала она.

По словам главы Совета депутатов, в будущем критерии отбора на строительство новых водоочистных сооружений могут быть изменены.

