Почти 30 новых светильников установили на Голиковке в Петрозаводске

В расширенном центре карельской столицы завершили работы по модернизации системы наружного освещения.
На участке от улицы Маршала Мерецкова до улицы Калинина в Петрозаводске установили 27 современных энергоэффективных светильников, фиксирующихся на 11 оцинкованных опорах, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— Для энергоснабжения объекта смонтировали более 300 метров воздушной линии, — отметила она.
Работы по модернизации систем наружного освещения проводили сотрудники «Петрозаводских энергетических систем».
Ранее современные фонари установили на Карьерном проезде в столице Карелии.