Почти 30 тысяч кубометров карельского леса экспортировали в Турцию и Китай

В Россельхознадзоре опубликовали статистику экспорта лесопродукции из Карелии.
В январе 2026 года из Карелии было экспортировано более 27,8 тысяч куб. м. лесопродукции, из них более 27,6 тысяч куб. м. составили пиломатериалы. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Лесопродукция направлена в Китай, Египет, Турцию, Азербайджан, Индию, Казахстан и другие страны.
— На экспортные партии было выдано 540 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соблюдение требований стран-импортеров и фитосанитарную карантинную безопасность продукции, — рассказали в ведомстве.
Там также привели в пример статистику за аналогичный период прошлого года, когда из республики на экспорт была отправлена 21 тысяча куб. м. древесины, выдано 408 фитосанитарных сертификатов, а общий прирост составил 24%.