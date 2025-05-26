Почти 300 миллионов перевели жители Карелии мошенникам с начала года

В прокуратуре республики привели статистику по мошенничествам.
С начала 2025 года ущерб по расследованным уголовным делам по мошенничествам в Карелии составил 297 миллионов 483 тысячи рублей. Такую статистику привели в прокуратуре региона.
Жертвами мошенников с начала года стали 995 жителей республики. Из них 68 — только за прошедшую неделю.
Наибольшая похищенная сумма также за минувшую неделю составила 10 миллионов рублей. По данным прокуратуры, мошенники использовали соцсети и сайты объявлений.
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