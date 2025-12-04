Почти 300 младенцев появились на свет в Петрозаводске

В Республиканском перинатальном центре им. К. А. Гуткина поделились статистикой рождаемости в ноябре.
В минувшем ноябре в стенах Республиканского перинатального центра им. К. А. Гуткина на свет появились 298 младенцев, сообщили в группе учреждения.
— Среди новорождённых больше оказалось представителей сильного пола: 160 мальчиков, тогда как очаровательных принцесс родилось чуть меньше — 138 девочек, — рассказали там.
Кроме того, зарегистрированы два случая рождения близнецов-двойняшек.
Напомним, в октябре в Петрозаводске родились 265 малышей, а за первые девять месяцев 2025 года в Карелии на свет появились 2544 ребёнка.