Почти 300 обращений от предпринимателей получила бизнес-омбудсмен в 2024 году

В карельском парламенте с докладом об итогах работы в 2024 году выступила уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По словам бизнес-омбудсмена, в прошлом году к ней поступило 284 письменных обращения. Большинство из них — от предпринимателей Петрозаводска. Также Елена Гнетова провела 165 личных приемов. Она отметила, что выросло количество жалоб от индивидуальных предпринимателей. Они составляют 55% против 47% в 2023 году. Также впервые за помощью стали приходить самозанятые.

— Лидируют обращения в сфере земельно-имущественных отношений. В основном это жалобы на необоснованное затягивание сроков ответов на заявления об аренде. Таже выросло число обращений от предпринимателей, получивших субсидии и другие меры поддержки от государства. Трудности вызывают и требования по маркировке товаров, — уточнила бизнес-омбудсмен.

По каждому обращению ведется работа. Часть вопросов удается решить в досудебном порядке, часть в суде, по некоторым, после глубокого анализа ситуации, принимаются административные и законодательные инициативы.

После отчета вопросы Елене Гнетовой смогли задать депутаты Заксобрания Карелии. Так, вице-спикер парламента Ольга Шмаеник уточнила про сложности в реализации закона о туристическом налоге, не требуются ли корректировки. Напомним, туристический налог в Карелии введён с 1 января 2025 года. Он составляет 100 рублей в сутки для приезжающих на отдых. Взимать его — обязанность предпринимателей из сферы туризма.

По словам Елены Гнетовой, процесс идет, вопросы у предпринимателей есть, в том числе, кто конкретно должен взимать этот налог. Все, кто в реестре объектов размещения, уточнила бизнес-омбудсмен. Однако не все это делают, часть предпринимателей уходит в тень, обратила внимание Ольга Шмаеник.

— Все предприниматели, получившие меры государственной поддержки из бюджета Карелии или России, стопроцентно должны быть в реестре тех, кто уплачивает туристический налог. На сегодня это не так. Прошу Министерство экономического развития Карелии провести работу и к 1 сентября предоставить информацию. Ответственность должна быть обоюдная. Туристический налог важен для местных бюджетов, деньги позволяют приводить в порядок населенные пункты и решать наболевшие вопросы, — подчеркнула вице-спикер.

Обратили внимание депутаты на сложности предпринимателей с маркировкой товаров. Например, в жаркое время предприниматели отказываются от продажи воды, потому что все расходы, связанные с установкой программного обеспечения, уведомлениями, ложатся на их плечи. Около 8 тысяч надо заплатить, и они не уверены, что продадут воды на 8 тысяч. По товарам легкой промышленности тоже сложности с маркировкой.

Маркировку осуществляет не тот, кто продает, а тот, кто производит, объясняет Елена Гнетова. Тот, кто производит воду, должен ее замаркировать. А тот, кто продает, просто проводит товары через контроль-кассовую технику.

— Тут речь идет о другом — о товарах легкой промышленности, которые закуплены ранее — об остатках. Их нужно маркировать. Но у предпринимателя должно быть время на это. Поэтому мы обращались в Минпромторг России, чтобы внесли изменения в постановление и дали больше времени на маркировку. Это было введено. Также центр «Мой бизнес» со следующего года будет помогать осуществлять маркировку. У них будет оборудование стоять, они будут консультировать. Будет снята проблема, мы этого добились, — рассказала Елена Гнетова.

Помощи у бизнес-омбудсмена попросил председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Леонид Лиминчук. По словам депутата, закон о наливайках, принятый в прошлом году, работает не всегда.

— Наша работа с наливайками показала, что правоприменение не дает эффективно бороться с этим злом. Мораторий на контрольно-проверочную деятельность уводит в тень некоторых предпринимателей. Необходимо с вашей помощью обратиться на уровень федерального центра и изменить правила правоприменения в части проверок в отношении наливаек. Просим содействия, — обратился депутат.

Елена Гнетова пообещала помощь в этом вопросе. По ее словам, необходимо оценить риски. Если они есть, то проверки будут проведены. Сейчас мораторий не панацея, добавила омбудсмен. При необходимости проводятся внеплановые проверки. И с перспективой на будущее Леонид Лиминчук обратился за помощью в подготовке законопроекта, касающегося ограничения торговли алкоголем в небольших магазинах. «Столица на Онего» подробно рассказывала о том, что планируется закрыть 114 торговых точек в Карелии.

— Сейчас мы отправили законопроект на оценку регулирующего воздействия. Очень важно, чтобы предприниматели высказались. Вы могли бы получить эту обратную связь, все страхи, ожидания и спорные моменты саккумулировать и высказать предложения от предпринимателей о необходимых мерах поддержки. Мы понимаем, что закон затронет тех предпринимателей, которые выкупили подвальное помещение или взяли в аренду небольшой магазин в цокольном этаже и открыли алкомаркет, — отметил Леонид Лиминчук.

— Мы с предпринимателями встретимся, обсудим. Мое личное мнение — я за светлый ум каждого гражданина нашей республики. Но, если что-то запрещают, нужно компенсировать затраты предпринимателям, потому что не по их вине вводятся такие меры. Такая формула должна присутствовать, — подчеркнула Елена Гнетова.

Депутаты приняли доклад уполномоченного по правам предпринимателей, отметили его обстоятельность и напомнили, что работа во взаимодействии дает результат. Елена Гнетова в свою очередь подтвердила, что это, действительно, так, предприниматели стали относиться с большим доверием. Они приходят не только с проблемами, но и с предложениями, поскольку видят, что их не просто слушают, но и слышат.