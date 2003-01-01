РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Найти клиентов, подыскать сотрудников: как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи
22 сентября, 16:51 Статьи
Обществоведение
Вахта памяти прошла в Лоухском районе
22 сентября, 09:00 Статьи
Лекции про лес
Лесозаготовка и лесовосстановление: какие задачи стоят перед арендаторами леса сегодня
19 сентября, 18:00 Статьи
Новости

Почти 300 предпринимателей из Карелии поделились опытом и приобрели новые компетенции на форуме «Карелия 2025»

21:30

Авиарейс из Москвы совершил посадку в Петрозаводске после улучшения погоды

20:25

В Кондопожской ЦРБ произошел пожар

19:05

Более 1000 молодых сосен посадили в Суоярвском округе

19:00

Пожарные спасли перевернувшуюся на реке Водле лодочницу

18:10

Глава Карелии подписал распоряжение об осеннем призыве

17:20

Сильный ветер и дождь: прогноз погоды на 23 сентября

17:00

В Петрозаводске рассказали, как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи

16:54

Сотрудники «ПКС – Водоканал» приняли участие в заседании Бассейновых советов

16:30

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Петрозаводске из-за сильного ветра

16:20

Житель Приладожья обокрал пенсионера и пропил награбленное

16:00

В Карелии из-за шквалистого ветра без света остались крупные поселки

15:30

Мужчина скончался в алкомаркете Петрозаводска

15:20

Нехватка кадров в петрозаводском доме-интернате для ветеранов сохраняется

15:00

В Петрозаводске презентовали экскурсионный маршрут нового формата

14:35

В правительстве Карелии готовы компенсировать затраты предпринимателей на электрозаправки

14:10

Электронные повестки будут рассылать в ходе осеннего призыва

13:40

На Сямозере спасли унесённого течением рыбака из Белоруссии

13:20

Уволенный с поста директора института леса КарНЦ РАН Александр Крышень намерен обратиться в суд

12:55

Старое здание ФАПа в Приладожье привели в порядок

12:35

Экс-глава Медвежьегорского психоневрологического интерната пойдет под суд за присвоение денег умерших постояльцев

12:20

Не сдавшие экзамены девятиклассники смогут получить профессию бесплатно

12:00

На трассе «Кола» в Карелии сбили очередного лося

11:30

В лесном озере в Карелии нашли уникальную лодку-долбленку

11:15

Компания «КСМ» приняла участие в проекте ранней профориентации дошкольников в Суоярви

11:05

На планерке в мэрии назвали дату подключения тепла в многоквартирных домах Петрозаводска

10:50

Стоимость тоннеля под железной дорогой в Петрозаводске за год выросла на миллиард рублей

10:22

Мошенники обманули петрозаводчанина с помощью нейросетей

10:00

В Прионежском районе в лесу заблудился пенсионер

09:40

Два карельских города вошли в ТОП самых популярных направлений для отдыха на водоемах осенью

09:30

Гости музея в Карелии узнали в экспонате необычную прялку своей бабушки

09:15

В Лоухском районе благоустроили памятный мемориал

09:00

В Госдуме предложили ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

08:40

В Петрозаводске рядом с жилым домом загорелся электрический шкаф

08:20

В Петрозаводске массово проверяют водителей такси

08:00

В России предложили учредить День государственности

07:40

В Петрозаводске на Первомайском проспекте изменится режим работы светофора

07:20

На окраине Петрозаводска полыхал пожар

07:00

Пожарный из Карелии покорил две вершины Кавказа

06:40

Россия вошла в тройку стран с самой большой разницей в зарплатах мужчин и женщин

00:10

МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение о непогоде

19:00

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

18:30

Дождь и ветер: прогноз погоды на 22 сентября

18:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

17:30

В двух карельских поселках произошли пожары

16:30

В Карелии от управления отстранили более 800 пьяных водителей

15:30

Стало известно, почему в Петрозаводске оцепили часть набережной

14:30

Петрозаводчанин дважды обокрал магазины косметики

14:00

В Карелии впервые провели сложную операцию и сохранили пациенту почку

13:00

В Карелии на следующей неделе ожидаются первые заморозки

12:00

Житель Карелии получил условный срок за отмывание денег на протяжении четырех лет

11:30

Молодая пара из Москвы зарегистрировала брак в Карелии

11:00

Школьники из Карелии участвуют в первом Юношеском фестивале стран БРИКС

10:30

На перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот

10:00

Эксперты рассказали, как изменятся цены на машины из-за нового утильсбора

09:30

Спортсмен из Карелии завоевал медаль на Кубке Мира по самбо

09:00

В Петрозаводске объявлены торги на право заключения договора о КРТ в Октябрьском районе

08:00

Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве

00:10
Почти 300 предпринимателей из Карелии поделились опытом и приобрели новые компетенции на форуме «Карелия 2025»
Сегодня 21:30 Экономика
Поделиться

Участники события получили полезные с практической точки зрения навыки по трём основным направлениям: финансирование и лизинг, государственные программы поддержки и защита прав бизнеса.

фото: © Минэкономразвития Карелии

С 18 по 20 сентября Петрозаводск стал главной дискуссионной площадкой для ведущих федеральных экспертов, представителей бизнеса и власти.

Форум «Карелия 2025» в этом году вышел далеко за традиционные рамки, объединив на своих площадках предпринимателей, закупщиков и технологических лидеров для открытого диалога о развитии регионов.

Одним из ключевых событий стала панельная сессия «Малый бизнес как фактор экономического роста региона». Мероприятие, открытое вице-премьером Республики Карелия по вопросам экономики Олегом Ермолаевым и командой Сбербанка, собрало экспертов в области финансов, господдержки и цифровизации. Участники получили полезные с практической точки зрения компетенции по трем основным направлениям: финансирование и лизинг, государственные программы поддержки и защита прав бизнеса.

— Сегодня более 100 тысяч жителей Карелии — либо предприниматели, либо работают в малом бизнесе. Значительная часть из них требует поддержки государства, — поделился Олег Ермолаев. — Не всегда у малого бизнеса есть возможность содержать штат юристов, финансистов, маркетологов. Специально для предпринимателей у нас есть центр «Мой бизнес», который оказывает такую поддержку. Этот форум, организованный центром, — тоже часть этой поддержки. На мероприятие приехали около 300 предпринимателей из Карелии и регионов, а всего собралось 500 участников из 30 субъектов. Для бизнеса выступили очень сильные спикеры. Но нашим предпринимателям тоже было, чем поделиться. Очень важно «не стоять на месте», делиться опытом.

Спикеры от Сбербанка подробно рассказали о специальных лизинговых программах и отраслевых решениях для малого бизнеса. Технологическую составляющую дополнило выступление Андрея Зыкина, директора Петрозаводского филиала «Т2 Мобайл», который показал на примерах, как анализ больших данных помогает бизнесу прогнозировать спрос и выстраивать эффективные маркетинговые кампании.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Республике Карелия Елена Гнётова затронула тему цифровой безопасности бизнеса. Она рассказала, с какими вызовами сталкиваются компании в интернет-пространстве, и разъяснила механизмы защиты от нарушений прав.

Отдельный блок форума был посвящен государственным и муниципальным закупкам, где Карелия уже более 12 лет остается признанным центром компетенций. Обсуждались острые темы: изменения в законодательстве, цифровизация закупок, национальный режим и актуальная правоприменительная практика. Участники смогли задать вопросы напрямую представителям Минфина, ФАС и Минпромторга России.

Параллельно для предпринимателей прошел интенсив по эффективным коммуникациям и технологиям будущего с участием федеральных спикеров. Руслан Баликов раскрыл методики ведения сложных переговоров, Александр Глок рассказал о пути технологического предпринимателя, а Николай Голещихин поделился реалистичными моделями управления командой.

Кульминацией стала церемония награждения специалистов в области госзаказа Карелии. Благодарности и почетные грамоты Министерства экономического развития республики вручили сотрудникам исполнительных органов и органов местного самоуправления за высокие профессиональные достижения и личный вклад в развитие эффективной контрактной системы региона.

Подводя итоги, эксперты единогласно отметили, что форум «Карелия 2025» превратился из регионального мероприятия в событие федерального масштаба. По словам модератора Ольги Скрипкиной, феномен форума — в его способности объединять лидеров позитивных изменений. «Организаторы еще раз доказали, что Карелия сегодня — это пространство возможностей», — резюмировала она.

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске презентовали экскурсионный маршрут нового формата
Сегодня, 14:35 Культура
Авиарейс из Москвы совершил посадку в Петрозаводске после улучшения погоды
Сегодня, 20:25 Общество
В Карелии из-за шквалистого ветра без света остались крупные поселки
Сегодня, 15:30 Погода
На планерке в мэрии назвали дату подключения тепла в многоквартирных домах Петрозаводска
Сегодня, 10:50 Общество
Почти 300 предпринимателей из Карелии поделились опытом и приобрели новые компетенции на форуме «Карелия 2025»
21:30 Экономика
Авиарейс из Москвы совершил посадку в Петрозаводске после улучшения погоды
20:25 Общество
В Кондопожской ЦРБ произошел пожар
19:05 Происшествия
Более 1000 молодых сосен посадили в Суоярвском округе
19:00 Природа
Пожарные спасли перевернувшуюся на реке Водле лодочницу
18:10 Происшествия
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение