Почти 300 предпринимателей из Карелии поделились опытом и приобрели новые компетенции на форуме «Карелия 2025»

С 18 по 20 сентября Петрозаводск стал главной дискуссионной площадкой для ведущих федеральных экспертов, представителей бизнеса и власти.

Форум «Карелия 2025» в этом году вышел далеко за традиционные рамки, объединив на своих площадках предпринимателей, закупщиков и технологических лидеров для открытого диалога о развитии регионов.

Одним из ключевых событий стала панельная сессия «Малый бизнес как фактор экономического роста региона». Мероприятие, открытое вице-премьером Республики Карелия по вопросам экономики Олегом Ермолаевым и командой Сбербанка, собрало экспертов в области финансов, господдержки и цифровизации. Участники получили полезные с практической точки зрения компетенции по трем основным направлениям: финансирование и лизинг, государственные программы поддержки и защита прав бизнеса.

— Сегодня более 100 тысяч жителей Карелии — либо предприниматели, либо работают в малом бизнесе. Значительная часть из них требует поддержки государства, — поделился Олег Ермолаев. — Не всегда у малого бизнеса есть возможность содержать штат юристов, финансистов, маркетологов. Специально для предпринимателей у нас есть центр «Мой бизнес», который оказывает такую поддержку. Этот форум, организованный центром, — тоже часть этой поддержки. На мероприятие приехали около 300 предпринимателей из Карелии и регионов, а всего собралось 500 участников из 30 субъектов. Для бизнеса выступили очень сильные спикеры. Но нашим предпринимателям тоже было, чем поделиться. Очень важно «не стоять на месте», делиться опытом.

Спикеры от Сбербанка подробно рассказали о специальных лизинговых программах и отраслевых решениях для малого бизнеса. Технологическую составляющую дополнило выступление Андрея Зыкина, директора Петрозаводского филиала «Т2 Мобайл», который показал на примерах, как анализ больших данных помогает бизнесу прогнозировать спрос и выстраивать эффективные маркетинговые кампании.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Республике Карелия Елена Гнётова затронула тему цифровой безопасности бизнеса. Она рассказала, с какими вызовами сталкиваются компании в интернет-пространстве, и разъяснила механизмы защиты от нарушений прав.

Отдельный блок форума был посвящен государственным и муниципальным закупкам, где Карелия уже более 12 лет остается признанным центром компетенций. Обсуждались острые темы: изменения в законодательстве, цифровизация закупок, национальный режим и актуальная правоприменительная практика. Участники смогли задать вопросы напрямую представителям Минфина, ФАС и Минпромторга России.

Параллельно для предпринимателей прошел интенсив по эффективным коммуникациям и технологиям будущего с участием федеральных спикеров. Руслан Баликов раскрыл методики ведения сложных переговоров, Александр Глок рассказал о пути технологического предпринимателя, а Николай Голещихин поделился реалистичными моделями управления командой.

Кульминацией стала церемония награждения специалистов в области госзаказа Карелии. Благодарности и почетные грамоты Министерства экономического развития республики вручили сотрудникам исполнительных органов и органов местного самоуправления за высокие профессиональные достижения и личный вклад в развитие эффективной контрактной системы региона.

Подводя итоги, эксперты единогласно отметили, что форум «Карелия 2025» превратился из регионального мероприятия в событие федерального масштаба. По словам модератора Ольги Скрипкиной, феномен форума — в его способности объединять лидеров позитивных изменений. «Организаторы еще раз доказали, что Карелия сегодня — это пространство возможностей», — резюмировала она.