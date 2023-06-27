Почти 300 тысяч рублей пришлось выложить арендатору участка в Карелии на уборку чужого мусора

Незаконную свалку в Сортавальском районе обнаружили местные жители, которые обратились с жалобами в соответствующие организации.

Осенью прошлого года в поселке Туокслахти Сортавальского района местные жители обнаружили свалку. Мусора было много: крупногабаритные, твердые коммунальные и строительные отходы, которые привезли и оставили недобросовестные жители, рассказали в сообществе ГКУ «Карелприрода» 28 июня. Специалисты организации оперативно отреагировали на обращение граждан.

Они выехали на место и зафиксировали факт загрязнения участка, правообладателю и собственнику которого объявили предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства. Материалы также передали в МВД, чтобы установить любителей мусорить на природе.

Виновных определить не удалось, поэтому ликвидировать навалы пришлось арендатору земельного участка, что обошлось ему в сумму около 300 тысяч рублей. Площадь очищенного пространства составила более 700 квадратных метров.