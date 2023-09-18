Почти 40 домов в Петрозаводске остались без горячей воды из-за аварии

Жильцы 38 зданий в карельской столицы с утра сидят без горячего водоснабжения.

По информации ЕДДС столицы Карелии, с 10.00 19 сентября и до 05.00 20 сентября нет и не будет горячей воды.



Причина - коммунальная авария в зоне ответственности ПАО «ТГК- 1». Поврежден прямой трубопровод магистральной тепловой сети.



Водоснабжение прервалось в следующих домах.



Первомайский проспект: дома №№ 19; 20; 21; 21-А; 22; 22-А; 23; 25; 25А; 27; 29; 31; 39; 41; 51; 59; 61.



Улица Шотмана: 34-А; 34-В; 34-Г; 36-А; 40-Б; 44; 48-А; 54; 60.



Краснофлотская, 34; Железнодорожная, 4; 4-А; 6; 6-А; 6-Б; 8; 8-А; 8-Б; 10; 10-А; 10-Б.