Почти 400 человек привились от гриппа в мобильных пунктах Петрозаводска

В вакцине, по сравнению с предыдущим сезоном, заменили «свиной» компонент.

Почти 400 человек сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации в Петрозаводске за 2 дня работы, рассказал Михаил Охлопков в личном профиле 13 сентября.



«Напоминаю, что прививка — лучшая профилактика от осложнений гриппа. Вакцина покрывает все возможные риски», — подчеркнул глава Минздрава Карелии.

По словам министра, в этом сезоне прививка содержит следующий состав:

— A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09

— A/Darwin/9/2021 (H3N2)

— B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)

— B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)

По сравнению с предыдущим сезоном заменен «свиной» компонент, отметил Охлопков.



Мобильные пункты в Петрозаводске работают в следующих локациях:



у ТЦ «Главный» (ул. Мелентьевой, 28). Открыт с 10.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до 13.00.

у ТРК «Лотос Плаза» (пр. Лесной пр., 47а). Открыт с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

у Гипермаркета «Лента» (ул. Ленинградская, 13). Открыт с понедельника по пятницу с 12.00 до 15.30.



Желающим привиться нужно взять с собой паспорт.