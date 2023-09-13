Почти 400 человек привились от гриппа в мобильных пунктах Петрозаводска

В вакцине, по сравнению с предыдущим сезоном, заменили «свиной» компонент.
Почти 400 человек сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации в Петрозаводске за 2 дня работы, рассказал Михаил Охлопков в личном профиле 13 сентября.
«Напоминаю, что прививка — лучшая профилактика от осложнений гриппа. Вакцина покрывает все возможные риски», — подчеркнул глава Минздрава Карелии.
По словам министра, в этом сезоне прививка содержит следующий состав:
— A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09
— A/Darwin/9/2021 (H3N2)
— B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)
— B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)
По сравнению с предыдущим сезоном заменен «свиной» компонент, отметил Охлопков.
Мобильные пункты в Петрозаводске работают в следующих локациях:
у ТЦ «Главный» (ул. Мелентьевой, 28). Открыт с 10.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до 13.00.
у ТРК «Лотос Плаза» (пр. Лесной пр., 47а). Открыт с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
у Гипермаркета «Лента» (ул. Ленинградская, 13). Открыт с понедельника по пятницу с 12.00 до 15.30.
Желающим привиться нужно взять с собой паспорт.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание