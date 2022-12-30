Почти 400 выездов по тревоге совершили росгвардейцы Карелии за минувшую неделю

Перед Новым годом сотрудники Росгвардии задержали 11 человек.
Как сообщили в Управлении Росгвардии Карелии, сотрудники подразделений вневедомственной охраны за прошедшую неделю совершили 387 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир. В 8 случаях были пресечены попытки кражи имущества.
На маршрутах патрулирования росгвардейцы задержали 10 человек за административные правонарушения и 1 — по подозрению в совершении преступления.
Общая сумма ущерба превысила 13 тысяч рублей.
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