Почти 400 выездов по тревоге совершили росгвардейцы Карелии за минувшую неделю

Перед Новым годом сотрудники Росгвардии задержали 11 человек.

Как сообщили в Управлении Росгвардии Карелии, сотрудники подразделений вневедомственной охраны за прошедшую неделю совершили 387 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир. В 8 случаях были пресечены попытки кражи имущества.

На маршрутах патрулирования росгвардейцы задержали 10 человек за административные правонарушения и 1 — по подозрению в совершении преступления.

Общая сумма ущерба превысила 13 тысяч рублей.