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Новости. Общество
08:05, 15 Июня 2018

Почти 5 млн рублей получил Петрозаводск на благоустройство из республиканского бюджета

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Дополнительные средства пойдут на программу поддержки местных инициатив, сообщили в Петросовете.

В администрации Петрозаводска состоялось заседание рабочей группы по подготовке изменений в правила благоустройства, в ходе которого депутаты рассмотрели проект постановления, вносящий коррективы в муниципальную программу "Благоустройства и охраны окружающей среды".

Проект постановления, подготовленный управлением благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства Петрозаводска, предусматривает изменение как количественных показателей программы, так и уточнение финансовых показателей.

По словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, финансовое обеспечение мероприятий программы "Благоустройства и охраны окружающей среды" потребовало корректировки в связи с поступлением дополнительных субсидий, направленных из республиканского бюджета муниципальным образованиям на поддержку местных инициатив.

В частности, в Петрозаводске объем финансирования, направленный на реализацию проектов поддержки местных инициатив, увеличен на 3 255,89 тыс. рублей. Дополнительные средства будут направлены на благоустройство городской территории в районе ул. Достоевского и благоустройство велопешеходной дорожки от микрорайона «Древлянка – 8» до ул. Попова.
Кроме того, дополнительное финансирование в объеме 1649,77 тыс. рублей направлено на работы по озеленению города. На эти средства планируется благоустроить парк Петровский родник в районе ул. Петрова.
Депутаты поддержали предложения администрации Петрозаводска по изменению программы "Благоустройства и охраны окружающей среды", одобрив проект постановления. Но в ходе обсуждения народные избранники обратили внимание руководителей структурных подразделений администрации на необходимость системного подхода к вопросам благоустройства города, а также предложили подумать о поиске дополнительных источников финансирования.

Председатель постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Павел Сандберг обратил внимание участников рабочей группы на опыт соседних регионов, где коммерческие структуры могут принимать участие в финансирование работ по городскому благоустройству, в частности, берут на себя расходы, связанные с обслуживанием детских и спортивных площадок. Подобный подход может быть актуален и в Петрозаводске, поскольку бюджетных средств города не хватает не только на ремонт объектов благоустройства, но и на их текущее содержание.

В итоге, депутаты приняли решение провести 12 июля дополнительное заседание рабочей группы с привлечением руководителей структурных подразделений администрации Петрозаводска и представителей постоянных комиссий городского Совета. Темой встречи станет вопрос о разработке дополнительных мероприятий по оздоровлению ситуации с городским благоустройством.

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