Почти 500 семей получили помощь из бюджета на детей

Для семей, в которых дети в возрасте с 17 до 18 лет обучаются в школе, предусмотрена выплата за счет средств республиканского бюджета. Такие выплаты введены с 2023 года по инициативе Главы республики Артура Парфенчикова.
Семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Карелии, имеют право получить выплату на детей с 17 до 18 лет, обучающихся в школе.
— С начала 2025 года выплаты уже получила 491 семья на 501 ребенка. Размер выплаты зависит от доходов семьи и может составить 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на детей на территории проживания, — отметила министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова.
В 2025 году величина прожиточного минимума на душу населения составляет 20 865 руб. по северной части республики, 19 487 руб. — кроме северной части.
Заявление на получение выплаты можно подать в электронном виде на Интерактивном портале Минсоцзащиты Республики Карелия .
Более подробную информацию можно получить, задав вопрос в группу Центра социальной работы Республики Карелия.