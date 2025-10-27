Почти 6 млн рублей похитили мошенники у жителей Карелии в минувшие выходные

В карельскую полицию за выходные поступило шесть заявлений от местных жителей, обманутых мошенниками. Всего в руки аферистов попало свыше 5 830 000 рублей.

В МВД Карелии рассказали обо всех фактах. Так, в полицию Петрозаводска обратилась 65-летняя жительница одного из населённых пунктов Медвежьегорского района. Некий курьер интернет-магазина по телефону убедил её назвать код из смс, а затем женщине пришло уведомление, что сведения переданы злоумышленникам. В сообщении были указаны номера службы поддержки. Перезвонив по одному из них, гражданка связалась с девушкой, представившейся «специалистом по борьбе с мошенниками». Та поведала, будто от имени заявительницы появилась доверенность, помощью которой преступники попытались перевести деньги на спонсирование незаконной деятельности, теперь и сама жительница республики под подозрением. Выход из ситуации один — перевести все сбережения на «безопасный счёт» Центробанка.

Следуя указаниям звонивших, гражданка обналичила накопления с двух счетов и перевела денежные средства, куда ей указали. Ущерб составил 430 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Жертвой мошенников стала еще одна 65-летняя жительница Карелии. Ей позвонила мнимая сотрудница отдела кадров с места работы. Она сообщила о проверке в организации. Из-за якобы «утечки данных», как позднее внушили горожанке, аферисты от её имени оформили доверенность. Будто бы для аннулирования незаконного документа местную жительницу убедили осуществить несколько различных переводов на неизвестные счета. Ущерб превысил 1,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Третий случай произошел с 20-летней жительницей Петрозаводска. Она назвала код из смс мнимому работнику почты, который связался с ней в одном из мессенджеров. Чуть позднее девушке позвонили будто бы из банка и пояснили, что аферисты пытались оформить от её лица кредиты. Под предлогом защиты средств заявительницу убедили перевести деньги с кредитных карт, 150 тысяч рублей, на сторонние счета. По данному факту проводится проверка.

Еще один случай произошел с 25-летней петрозаводчанкой, которая назвала код из смс «сотруднику налоговой инспекции» для записи на приём. Девушке позвонили неизвестные и сообщили об утечке данных — чтобы все деньги не ушли на спонсирование преступности, её убедили следовать указаниям. Под руководством неизвестных введённая в заблуждение горожанка продала за 700 000 рублей машину, думая, что сделка будет фиктивной, а также оформила несколько кредитов. Все средства оказались на сторонних счетах. Ущерб составил 1 921 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

С 18-летней студенткой одного из вузов страны, жительницей Петрозаводска, связался якобы сотрудник безопасности университета и уговорил её продиктовать код из смс под выдуманным предлогом. Затем девушку убедили, что все данные похитили киберпреступники, поэтому теперь счета семьи в опасности. Находясь под влиянием аферистов, студентка оформила кредит с телефона отца и перечислила заёмные средства на неустановленный счёт. Ущерб составил 1 500 000 рублей. Проводится проверка.

Ещё одно заявление поступило в полицию Олонца от 26-летней жительницы республики. В социальной сети она увидела объявление о продаже масляного компрессора и написала продавцу. Гражданка перевела 27 000 рублей за товар и стала ожидать доставку в течение 3-5 дней, однако в указанный срок заказ доставлен не был, а сама заявительница оказалась у продавца в чёрном списке. Проводится проверка.