Пострадавшему от мошенников жителю Карелии удалось вернуть часть суммы

13:14

Под Петербургом пресечена работа нелегальной майнинг-фермы с ущербом свыше 1 млрд рублей

13:00

Закрытая территория обеспечит безопасность жильцов нового дома «Аристократ» в центре Петрозаводска

12:50

В Петрозаводске начали строить лесопильный завод за 3 млрд рублей

12:41

Почти 6 млн рублей похитили мошенники у жителей Карелии в минувшие выходные

12:27

В Петрозаводске сбили 45-летнего мужчину

12:11

Мед из непонятного сырья обнаружили в Карелии

11:52

В России предложили ввести «шведский стол» в школах

11:37

Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

11:21

В День народного единства в Петрозаводске пройдет общенародный крестный ход

11:10

В МВД рассказали о схемах мошенников в «черную пятницу»

11:03

Легковой автомобиль перевернулся и врезался в фонарный столб под Петрозаводском

10:49

В Петрозаводске проведут фестиваль, посвященный Роберту Рождественскому

10:32

Пенсионер из Петрозаводска инвестировал в карман мошенников более 1,2 млн рублей

10:11

На озере в Карелии опробовали «подводный радар» для изучения ихтиофауны

10:04

11-летняя девочка получила травму на уроке физкультуры в Петрозаводске

09:49

В Карелии сняли выпуск нового гастрономического шоу

09:29

Заболеваемость ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

08:59

Жителю Карелии вынесли приговор за убийство двух человек

08:39

Видеообращением к президенту страны, которое записали жители квартала в Петрозаводске, заинтересовался Следком России

08:22

«Достойнейших жён» мифологических героев определят в Выставочном зале Петрозаводска

08:02

«Яблочный» депутат Петросовета Ольга Тужикова досрочно покидает свой пост

07:44

Звёзды игровой индустрии оценят разработки начинающих программистов из Петрозаводска

07:22

«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

07:05

Грибной парфюм из Карелии представили на выставке в Петербурге

06:43

Убыточный аэропорт в Финляндии закроют до конца года

00:12

В Петрозаводске начинает действовать запрет на стоянку возле Онежской набережной

23:36

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 27 октября

22:20

В Германии взорвали две башни самой мощной атомной электростанции

20:02

Турпоток на остров «Кижи» достиг исторического максимума

19:32

Житель Беломорска погиб в ходе СВО

19:02

Сегежанин предстанет перед судом за попытку подкупа дорожных полицейских

18:43

Правительство РФ утвердило мастер-план развития Кемско-Беломорской агломерации

18:20

В московском метро запустили поезд с рекламой Карелии

17:52

Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тысяч рублей

17:32

Дополнительные авиарейсы запустят в Калининград в новогодние каникулы

17:16

Дожди, ветер и до +8°С: прогноз погоды в Карелии на 28 октября

17:01

Мужчина в Петрозаводске украл полную тележку продуктов

16:36

Минфин поменяет правила выдачи семейной ипотеки

16:18

«Нескучное место» для подростков с особенностями в развитии появилось в Петрозаводске

16:02

Компания «КСМ» поделилась новостями со строительной площадки дома-интерната в Костомукше

15:55

Власти Сортавальского округа нашли средства на асфальтирование дороги на остров Риеккалансаари

15:48

Карельские колонии за 9 месяцев произвели товаров и услуг на 223 млн рублей

15:32

Сферум в MAX стал доступен для жителей Карелии

15:22

Подозреваемая в краже петрозаводчанка объявлена в розыск

15:10

Опубликована программа Дня народного единства в Петрозаводске

14:55

В Петрозаводске ищут актеров на роли бомжей

14:32

Стали известны сроки завершения строительства Курганского моста в Петрозаводске

14:22

12-летняя чемпионка мира по тайскому боксу из Карелии рискует пропустить Чемпионат Европы

14:02

В Петрозаводске 18 водителей отстранены от управления

13:16

В Первомайском районе Петрозаводска изменилась схема движения

12:41

Посёлок и территория на севере Карелии вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма

12:28

Ветеранам СВО могут оказать помощь в трудоустройстве

12:14

В Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в сутки

12:11

Стало известно, кто заказал похищение футболиста «Зенита»

11:55

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе в Подмосковье

11:33

Стоимость проезда в междугородних автобусах Карелии повысится

11:27

Новый турмаршрут вокруг Онежского озера создадут в Карелии

11:16

Российская спортсменка выиграла серебро на Кубке Европы

11:02

22-летняя девушка пострадала в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

10:44

Стартовал приём заявок на премию «Служение»

10:30

Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Петрозаводске

10:22

Две бани горели ночью в поселке Сяпся в Карелии

10:01

Количество рейсов в Сочи увеличат в 2026 году

09:47

В Пермском крае задержали курьера мошенников, обманувших пенсионеров из Петрозаводска

09:32

В Карелии в ходе обследований мужского здоровья медики обнаружили кисту почки у 29 пациентов

09:00

В Петербурге задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» и зятя депутата Госдумы

08:40

Забор на восточной границе Финляндии стал неожиданной достопримечательностью для туристов

08:19

Результаты пробы воды после разлива нефтепродуктов около Лахденпохьи вызывают обеспокоенность

08:01

Энергетики Карелии предупредили о плановых отключениях электричества на этой неделе

07:37

В России началась длинная шестидневная рабочая неделя

07:20

Пропавший 18 октября 67-летний житель Костомукши найден мертвым

06:56

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце октября и начале ноября

06:37

Томские учёные создали мосты из переработанного пластика на 3D-принтере

00:12
Почти 6 млн рублей похитили мошенники у жителей Карелии в минувшие выходные
Сегодня 12:27 Криминал
В карельскую полицию за выходные поступило шесть заявлений от местных жителей, обманутых мошенниками. Всего в руки аферистов попало свыше 5 830 000 рублей.

фото: Столица на Онего

В МВД Карелии рассказали обо всех фактах. Так, в полицию Петрозаводска обратилась 65-летняя жительница одного из населённых пунктов Медвежьегорского района. Некий курьер интернет-магазина по телефону убедил её назвать код из смс, а затем женщине пришло уведомление, что сведения переданы злоумышленникам. В сообщении были указаны номера службы поддержки. Перезвонив по одному из них, гражданка связалась с девушкой, представившейся «специалистом по борьбе с мошенниками». Та поведала, будто от имени заявительницы появилась доверенность, помощью которой преступники попытались перевести деньги на спонсирование незаконной деятельности, теперь и сама жительница республики под подозрением. Выход из ситуации один — перевести все сбережения на «безопасный счёт» Центробанка.
Следуя указаниям звонивших, гражданка обналичила накопления с двух счетов и перевела денежные средства, куда ей указали. Ущерб составил 430 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Жертвой мошенников стала еще одна 65-летняя жительница Карелии. Ей позвонила мнимая сотрудница отдела кадров с места работы. Она сообщила о проверке в организации. Из-за якобы «утечки данных», как позднее внушили горожанке, аферисты от её имени оформили доверенность. Будто бы для аннулирования незаконного документа местную жительницу убедили осуществить несколько различных переводов на неизвестные счета. Ущерб превысил 1,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Третий случай произошел с 20-летней жительницей Петрозаводска. Она назвала код из смс мнимому работнику почты, который связался с ней в одном из мессенджеров. Чуть позднее девушке позвонили будто бы из банка и пояснили, что аферисты пытались оформить от её лица кредиты. Под предлогом защиты средств заявительницу убедили перевести деньги с кредитных карт, 150 тысяч рублей, на сторонние счета. По данному факту проводится проверка.

Еще один случай произошел с 25-летней петрозаводчанкой, которая назвала код из смс «сотруднику налоговой инспекции» для записи на приём. Девушке позвонили неизвестные и сообщили об утечке данных — чтобы все деньги не ушли на спонсирование преступности, её убедили следовать указаниям. Под руководством неизвестных введённая в заблуждение горожанка продала за 700 000 рублей машину, думая, что сделка будет фиктивной, а также оформила несколько кредитов. Все средства оказались на сторонних счетах. Ущерб составил 1 921 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

С 18-летней студенткой одного из вузов страны, жительницей Петрозаводска, связался якобы сотрудник безопасности университета и уговорил её продиктовать код из смс под выдуманным предлогом. Затем девушку убедили, что все данные похитили киберпреступники, поэтому теперь счета семьи в опасности. Находясь под влиянием аферистов, студентка оформила кредит с телефона отца и перечислила заёмные средства на неустановленный счёт. Ущерб составил 1 500 000 рублей. Проводится проверка.

Ещё одно заявление поступило в полицию Олонца от 26-летней жительницы республики. В социальной сети она увидела объявление о продаже масляного компрессора и написала продавцу. Гражданка перевела 27 000 рублей за товар и стала ожидать доставку в течение 3-5 дней, однако в указанный срок заказ доставлен не был, а сама заявительница оказалась у продавца в чёрном списке. Проводится проверка.

 

