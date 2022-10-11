Стало известно, сколько жителей Карелии зарабатывает больше ста тысяч рублей в месяц

Карелия заняла 24 место в рейтинге регионов России по неравенству зарплат.

«РИА Рейтинг» опубликовало перечень регионов России по неравенству зарплат в 2022 году. Республика Карелия заняла 24 место.



Расчеты производились на основе официальной статистики по средним зарплатам в регионах с сентября 2021 года по август 2022 года.



В Карелии доля работников с зарплатой свыше 100 тысяч рублей составила 5,9%. Первые три места в рейтинге по этому показателю заняли Чукотска, Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область. В этих регионах доля жителей с зарплатой свыше 100 тысяч рублей составляет от 33,6 до 49,6%.



Доля работающих в республике с зарплатой ниже 20 тысяч рублей в месяц сложилась на уровне 7,2 %.



Самые распространенные зарплаты в регионе находятся в диапазоне от 27 до 55 тыс. рублей в месяц.



Соседняя Ленинградская область в этом рейтинге находится на 22 месте. В этом регионе доля работников с зарплатой свыше 100 тысяч рублей составляет 7,4%, а тех, кто получает ниже 20 тысяч — 12,2%.



Вологодская область в представленном рейтинге занимает 31-е, Новгородская область - 53 место.